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邀少年「轉大人」請喝酒！網咖男員工灌醉他走後門　拍慾片留鐵證

▲▼男學生,國中生,高中生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲15歲少年遭網咖男員工灌醉，趁機走後門性侵來偷拍猥褻片，直到警方上門少年才知道自己遭狼爪。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／花蓮報導

在花蓮某網咖工作的吳姓男員工，邀一名15歲少年到租屋處喝酒，將少年灌醉並趁他昏睡時脫下褲子「走後門」性侵得逞，還將過程以手機錄影。而吳男為性侵偷拍累犯、警方因他案調查時，連帶發現這名少年遭到偷拍，少年直到警察找上門才驚知自己被性侵還拍影片，法院審後依妨害性自主罪，判吳男有期徒刑3年7月。

根據判決，2019年6月9日晚間，15歲少年答應了在網咖認識的吳男邀約，至他租屋處聊天打遊戲，吳男拿出酒請他喝，少年很快就不勝酒力醉倒，這時吳男脫去少年褲子、對他性侵1次，少年因為太醉對過程渾然不知，醒來後不疑有他自行返家。

但其實這名吳男根本是累犯，尤其鍾愛未成年少年，不但會給數百元來利誘，還超愛將性愛過程拍下來珍藏，警方在調查吳男其他涉案時，也發現15歲少年昏睡遭性侵的畫面，並主動展開追查。

少年表示「影片中應該是我本人，因為那個衣服是我之前的帽T，我當時喝醉了，在他家睡覺，整個過程我都不知道，我也不知道他在拍攝影片。」且自己事後下體沒有不舒服、也沒因此看過醫生，對於自己遭吳男毒手一事毫不知情。

法院審後，認為吳男明知對方未成年、趁酒醉之際行猥褻行為，並拍影片留存，審酌始終坦承犯行、以網咖店員為業，有一93歲之父親由後母照顧中，其生母中風領有社會補助等情形，依違反本人意願之方式使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑3年7月，全案可上訴。

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