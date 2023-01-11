不讓他們輸在起跑點！弱勢兒5大需求補破口　紅包傳愛要您支持

▲台灣世界展望會東區辦公室李玉明主任分享兒少五大需求調查報告。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會調查2022年全台服務的弱勢兒少生活樣態和成長環境，從家庭環境與功能、健康/營養、社區/生活環境資源、教育/多元發展、安全需求等面向完成兒少五大需求分析報告，經由兒少需求調查報告調整未來服務工作項目與重心，並透過「紅包傳愛」募集助學紅包、健康紅包、希望紅包、平安紅包，愛心金額不限。

展望會東區辦公室表示，即日起至2月28日活動期間，單筆紅包金額達1000元，即贈台灣世界展望會獨家設計紅包袋一組，每筆善款以贈送五組為上限，數量有限，贈完為止，邀請社會大眾一起支持國內弱勢家庭兒少需求！

根據兒少五大需求分析報告，從2021年至2022年兒少生活改善最多項目：「安全-就學交通未戴安全帽」、「安全-平均每小時工資低於法定最低工資（國中）」、「健康/營養-寒暑假期間未吃三餐的主要原因：家裡沒有準備及為了省錢」、「社區環境資源-無近便的公共交通工具」。另外，兒少或未滿18歲手足成為家庭經濟支撐者，從529位，降為307位受助弱勢兒少；父母親或家人未供兒少生活費從2989位，略降2813位弱勢兒少；無法如期支付房租的從2016名改善為1478名弱勢兒少；無法如期支付水/電/瓦斯/天然氣費用的弱勢家庭由2062名改善為1350名。此外，檢視今年兒少需求增加項目，仍包含：「社區環境資源-住處或鄰近生活區域曾遭受天災」、「社區環境資源-住家附近有隱密角落或治安死角」、「家庭環境與功能-無故未上學原因，想去打工賺錢」。

▲展望會邀請您響應紅包傳愛幫助國內弱勢兒少需要。

台灣世界展望會東區辦公室李玉明主任表示，每個孩子的起跑點不同，根據展望會調查，80%孩子參考書、電子設備等匱乏，學習資源有限；5000名孩子三餐不穩、營養不均；3000名的孩子因家庭經濟狀況，缺乏可參考的生涯規劃；6500位孩子居住環境老舊，能源開銷及安全疑慮加劇。2022年較高需求兒少的關鍵字：每月家庭經濟缺口大於五萬、基本生存食衣住醫療皆堪虞、教育發展缺工具/缺費用/缺方向、人身安全、低工資/無照駕駛/主要照顧者的身心影響。在東部，尤其面臨家庭照顧功能不佳、經濟弱勢導致孩子無法繼續升學及資源不足。

展望會看到這些迫在眉睫的問題，透過紅包傳愛發起助學、健康、希望、平安紅包的募集，對應投入國內貧童助學金、學齡前兒童的營養扶助金、弱勢家庭暨青少年培力發展、突逢急迫困境的弱勢家庭生活扶助金等投入。盼望弱勢家庭及孩子陷入困頓時，還有社會的溫暖拉她/他們一把！

