賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

▲副總統賴清德與不老料理人、獨居弱勢長者合影。（圖／弘道老人福利基金會，下同）

記者郭世賢／綜合報導

冷氣團一波波來襲，為關懷獨居弱勢長輩，副總統賴清德今（10日）參與弘道老人福利基金會舉辦的寒冬助老圍爐，不僅親自下廚料理烹煮年菜，還陪伴體力衰退的92歲劉阿嬤、獨居山區的86歲邱阿公圍爐，呼籲民眾低溫來襲與防疫期間關心家中長者，也籲各界愛心助老，關懷獨居弱勢長者。

副總統賴清德10日上午在台中市王育敏副市長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下，來到台中市社會局以OT模式委由弘道基金會經營，推動銀髮就業的不老夢想125號，參與這場特別的寒冬助老圍爐餐活動。

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賴清德抵達向兩位獨居弱勢長輩拜早年，送上保暖圍巾與營養品外，更親自捲起袖子、穿上廚師圍裙，在70歲的不老料理人黃阿勉的協助下，一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜！黃阿勉說，這道手打肉丸子是不老夢想125號的熱銷阿嬤料理，很榮幸也很興奮有這機會與副總統一起製作。

▲賴清德親自下廚料理「金玉良丸慶餘年」手打肉丸子。

在不老料理人協助下，賴清德從切芹菜、調味拌絞肉、秤肉丸重量、手打Q彈肉丸、下鍋烹滷，到親自擺盤、上菜，展現了暖男的一面，讓劉阿嬤、邱阿公重溫久違的家中充滿佳餚美味香氣的圍爐熱鬧時光。

在賴清德下廚料理金玉良丸年菜之際，不老料理人們也準備了滿桌豐盛的拿手菜，包含三杯雞、石斑魚、特製小發糕，以及飯後甜點是台中特色的麻芛提拉米蘇等等，讓阿公、阿嬤感受到猶如回家圍爐的家常美味。

賴清德表示，今天很高興來到台中跟弘道老人福利基金會王乃弘董事長，還有台中市新任的王育敏副市長共同來關心獨居老人。歲末寒冬之前有很多弱勢民眾和獨居老人會非常辛苦，所以他今天透過這樣的活動來跟劉阿嬤、邱阿公祝賀新年快樂，也送他們過年的禮物。

賴清德呼籲，希望大家能在行有餘力時，多多關心我們周遭弱勢的民眾，也能夠透過愛心和具體作為，幫助社會上生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過一個好年，讓社會更和諧，拜託大家，謝謝大家。

▲賴清德從切芹菜、調味拌絞肉、秤肉丸重量、手打Q彈肉丸。

台中市政府推動的社區照顧關懷據點以及居家服務，也大大幫助了劉阿嬤、邱阿公，劉阿嬤最開心的時光之一就是在里長邀約下，參加住家附近的社區據點活動；一個人獨居在山區的邱阿公也因為有居家服務，有人關懷與協助家務、購物。而兩位長輩也共同獲得長照送餐服務，大大解決餐食營養問題。公部門與民間團體攜手合作，是助老在地安老與共創溫馨樂活高齡社會的重要基石。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，今天很感謝賴清德副總統、台中市王育敏副市長一起參與圍爐活動，共同關心獨居弱勢長輩。弘道北從宜蘭，南至屏東，透過7個服務處、32處志工站，長期服務一萬多位長者，除日常的關懷服務外，每年歲末都會發起「寒冬助老．刻不容緩」，獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，集結社會大眾的愛心，透過除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐以及走春迎新等等服務，趕走孤寒，溫暖獨老的身心。

▲賴清德與不老料理人一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜。

王乃弘說，對於行動不便或這住在偏遠區域的獨居弱勢長輩，也會提供客製化的到宅圍爐，或者將年貨百寶車開到長輩住家，讓長者不因身體或者距離，而失去年節互動的機會，而服務過程中也觀察到，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，歡迎民眾一起寒冬助老，溫暖弱勢長輩一整年。愛心電話：04-2206-0698或線上捐款：https://wns.page.link/4Yif。

▲賴清德副總統、臺中市王育敏副市長、弘道基金會王乃弘董事長與獨居長輩圍爐。

▲賴清德與92歲的獨居長輩劉阿嬤圍爐。

▲賴清德與86歲的獨居長輩邱阿公圍爐。

▲賴清德副總統、臺中市王育敏副市長、弘道基金會王乃弘董事長與兩位獨居長輩合照。