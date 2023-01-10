　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲副總統賴清德與不老料理人、獨居弱勢長者合影。（圖／弘道老人福利基金會，下同）

記者郭世賢／綜合報導

冷氣團一波波來襲，為關懷獨居弱勢長輩，副總統賴清德今（10日）參與弘道老人福利基金會舉辦的寒冬助老圍爐，不僅親自下廚料理烹煮年菜，還陪伴體力衰退的92歲劉阿嬤、獨居山區的86歲邱阿公圍爐，呼籲民眾低溫來襲與防疫期間關心家中長者，也籲各界愛心助老，關懷獨居弱勢長者。

副總統賴清德10日上午在台中市王育敏副市長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下，來到台中市社會局以OT模式委由弘道基金會經營，推動銀髮就業的不老夢想125號，參與這場特別的寒冬助老圍爐餐活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴清德抵達向兩位獨居弱勢長輩拜早年，送上保暖圍巾與營養品外，更親自捲起袖子、穿上廚師圍裙，在70歲的不老料理人黃阿勉的協助下，一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜！黃阿勉說，這道手打肉丸子是不老夢想125號的熱銷阿嬤料理，很榮幸也很興奮有這機會與副總統一起製作。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德親自下廚料理「金玉良丸慶餘年」手打肉丸子。

在不老料理人協助下，賴清德從切芹菜、調味拌絞肉、秤肉丸重量、手打Q彈肉丸、下鍋烹滷，到親自擺盤、上菜，展現了暖男的一面，讓劉阿嬤、邱阿公重溫久違的家中充滿佳餚美味香氣的圍爐熱鬧時光。

在賴清德下廚料理金玉良丸年菜之際，不老料理人們也準備了滿桌豐盛的拿手菜，包含三杯雞、石斑魚、特製小發糕，以及飯後甜點是台中特色的麻芛提拉米蘇等等，讓阿公、阿嬤感受到猶如回家圍爐的家常美味。

賴清德表示，今天很高興來到台中跟弘道老人福利基金會王乃弘董事長，還有台中市新任的王育敏副市長共同來關心獨居老人。歲末寒冬之前有很多弱勢民眾和獨居老人會非常辛苦，所以他今天透過這樣的活動來跟劉阿嬤、邱阿公祝賀新年快樂，也送他們過年的禮物。

賴清德呼籲，希望大家能在行有餘力時，多多關心我們周遭弱勢的民眾，也能夠透過愛心和具體作為，幫助社會上生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過一個好年，讓社會更和諧，拜託大家，謝謝大家。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德從切芹菜、調味拌絞肉、秤肉丸重量、手打Q彈肉丸。

台中市政府推動的社區照顧關懷據點以及居家服務，也大大幫助了劉阿嬤、邱阿公，劉阿嬤最開心的時光之一就是在里長邀約下，參加住家附近的社區據點活動；一個人獨居在山區的邱阿公也因為有居家服務，有人關懷與協助家務、購物。而兩位長輩也共同獲得長照送餐服務，大大解決餐食營養問題。公部門與民間團體攜手合作，是助老在地安老與共創溫馨樂活高齡社會的重要基石。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，今天很感謝賴清德副總統、台中市王育敏副市長一起參與圍爐活動，共同關心獨居弱勢長輩。弘道北從宜蘭，南至屏東，透過7個服務處、32處志工站，長期服務一萬多位長者，除日常的關懷服務外，每年歲末都會發起「寒冬助老．刻不容緩」，獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，集結社會大眾的愛心，透過除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐以及走春迎新等等服務，趕走孤寒，溫暖獨老的身心。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德與不老料理人一起料理製作「金玉良丸慶餘年」這道年菜。

王乃弘說，對於行動不便或這住在偏遠區域的獨居弱勢長輩，也會提供客製化的到宅圍爐，或者將年貨百寶車開到長輩住家，讓長者不因身體或者距離，而失去年節互動的機會，而服務過程中也觀察到，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，歡迎民眾一起寒冬助老，溫暖弱勢長輩一整年。愛心電話：04-2206-0698或線上捐款：https://wns.page.link/4Yif

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德副總統、臺中市王育敏副市長、弘道基金會王乃弘董事長與獨居長輩圍爐。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德與92歲的獨居長輩劉阿嬤圍爐。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德與86歲的獨居長輩邱阿公圍爐。

▲賴清德親自下廚烹煮年菜 伴獨居弱勢長輩圍爐。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲賴清德副總統、臺中市王育敏副市長、弘道基金會王乃弘董事長與兩位獨居長輩合照。

【更多新聞】

►獨／基隆男踩礁失足落海！「胯下這一條」保命　89秒驚險畫面曝

►強化公共工程標案監督機制　謝國樑：啟動廉政平臺透明化

►柯文哲訪基隆　謝國樑談升格：北市智慧城市經驗是最好的借鏡

►改善髒亂打造乾淨家園三大措施　謝國樑籲維護基隆市容整潔

►新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜　迎春大啖海鮮討吉利

ET快訊
年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩
嫩妹「屁股懸空上廁所」還是感染！醫一照驚呆
48年前報紙「一堆警告逃妻」！　律師揭背後原因
豐原驚見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台
「流水席之亂」是男生創作文？　社團管理員駁：漂亮女生發文
阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他見黃牛「21台電腦」狂刷
周曉涵「長髮捲進機器」頭皮險掀！　痛哭：絕命終結站上演
快訊／雲豹低迷9連敗！魔獸發聲了
「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

妹子下體被戳到流血「床單一片紅」！男友怕賠錢：妳快穿衣服一起清

阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他在網咖見黃牛「21台電腦」狂刷怒了

48年前報紙「一堆警告逃妻」！用詞超嚴厲　律師揭背後原因

境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

回饋母校不遺餘力！世新傑出校友林俊杰捐贈100萬助優秀學生

年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩

8成台女都是流水席公主？他揭3特點「結婚就現形」　網酸：數據哪來

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

妹子下體被戳到流血「床單一片紅」！男友怕賠錢：妳快穿衣服一起清

阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他在網咖見黃牛「21台電腦」狂刷怒了

48年前報紙「一堆警告逃妻」！用詞超嚴厲　律師揭背後原因

境外移入暴增560例「半數來自中國」　春節返台高峰將持續三周

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

回饋母校不遺餘力！世新傑出校友林俊杰捐贈100萬助優秀學生

年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩

8成台女都是流水席公主？他揭3特點「結婚就現形」　網酸：數據哪來

國泰蔡家買全家持股！金管會上周約談萬寶開發　不排除二次約談

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派揭曉！　揭黃蜂女一家驚人秘密

大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

大車隊去年營收獲利創新高　今年擴充修車廠、洗衣廠與全球快遞

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

鳳小岳拒絕3C育兒！帶6歲孩親近大自然　「徒手挖野溪溫泉」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

LE SSERAFIM小櫻花進化肌肉女！「超反差冰塊腹肌＋二頭肌」爆熱議

馬自達今年還有2款新車攻勢！7人座豪華SUV、旗艦房車最快9月登場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

孩6顆蛀牙要花11萬！改找老牙醫…100元解決了

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

快訊／大白肺台商病毒定序出爐「確認感染BA.5」

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

更多熱門

相關新聞

台中打擊「行人地獄」　取締184件不讓行人

台中打擊「行人地獄」　取締184件不讓行人

台中日前連續發生傳出車輛未禮讓行人導致意外，造成死傷。台中市警局積極取締交通違規，統計去年12月24日至今年1月8日，16天就取締了184件「不暫停讓行人」，平均一天取締11.5件，不讓台中再淪行人地獄。

台中單元二重劃工程款17億→ 28億　法院認定浮報！學者說話了

台中單元二重劃工程款17億→ 28億　法院認定浮報！學者說話了

藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉

藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策挽救民心

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策挽救民心

他列賴清德5大困境　直言「侯X配」力道強：是賴運氣不好

他列賴清德5大困境　直言「侯X配」力道強：是賴運氣不好

關鍵字：

台中獨居弱勢賴清德

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面