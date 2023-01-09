最大紅包來了！彰化市發1.6億　2萬7千名長者領6千元

▲市長林世賢發放紅包給102歲的人瑞林文漢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

政府還稅於民，還在為稅收超徵4,500億元要不要普發6千元爭議不休，彰化市公所今年準備1億6,530萬元，定於1月12日春節前夕，給27,550名年滿70歲長者發放「春節敬老禮金」每人6千元大紅包，市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

1月9日上午在介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，林世賢邀請102歲人瑞林文漢、郭秋季、洪森等3位高齡長輩，代表彰化市的長者出席參加，現場亦邀請探索幼兒園東谷園的小朋友作精彩表演，充滿濃濃年節氣息，同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩健康、長壽。

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彰化市公所發放敬老禮金已經延續26年，今年將於1月12日在各里辦公處或各里指定地點，發放2023年春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲（民國42年以前出生者），在彰化市設籍6年以上的長者（2016年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節；禮金採現金及轉帳兩種方式發放。

市長林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，亦是彰化市推展的社會福利項目之一，公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。