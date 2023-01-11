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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨自九合一大選以來三連敗，行政院長蘇貞昌成為眾矢之的，要求其下台聲浪不斷，11日更傳出蘇將遞出辭呈，流言四起時，部分綠營立委也在內部群組送暖，綠委表示，來是偶然，去是必然，但蘇揆3年多來政績值得肯定，也許部分地方不如人意，但瑕不掩瑜，對比各國也毫不遜色，相信民眾事後還是會想起很多他的好。

立委楊曜表示，來是偶然，去是必然，蘇貞昌4年閣揆任期中，多數時間全球籠罩在新冠疫情肆虐中，防疫、紓困、振興經濟、擴大並加速公共建設必須同時進行，這是何其困難的事情，蘇貞昌率領的內閣逢山開路、遇水填橋，關關難過關關過，雖然無法盡如人意、偶有欠缺與疏失，但對比世界各國確實亳不遜色。

楊曜直言，如果真是內閣施政績效不彰，那麼包含自己在內的46位民進黨籍區域立委，為什麼在2022地方選舉前沒有強力要求內閣檢討、甚至改組？而且有多少民進黨內的政治人物直接套用蘇院長「有政府會做事」的標語，且引以自豪。

楊曜表示，施政的好壞，區域立委最容易察覺，選前沒有檢討聲音，並不是不夠貼近民意，而是大家認施政確有些許不如人意，倒也瑕不掩瑜。

對於蘇貞昌政績，楊曜表示，行政作為好壞的評價是有延續性的，不可能因為一場選舉產生斷點，怎麼會在選舉大敗後，就抹去蘇貞昌帶領的內閣在艱困的疫情中對台灣帶來的種種政績？內閣成為敗選後唯一被檢討的對象，這公平嗎？這樣的敗選檢討，真的可以讓民進黨浴火重生嗎？

楊曜直言，再怎麼優秀的團隊總有解散的時候，再怎麼會做事的內閣也總有改組的時候。如果內閣全面改組，自己的解讀是：民選總統以來任期最久的內閣，全面改組是遲早的事，這是宿命而非執政不力，如果大家選擇沉默，讓認真做事的團隊孤單，最少，請在心中感謝他們在台灣最艱困的時候，為大家所做的一切。

對於蘇揆政績，立委湯蕙禎表示，蘇貞昌是這3年非常時期看過最有魄力的行政院長，力擋內憂外患，面對在野黨為奪回政權無所不用其極、中共力求統一穩定政權，若非蘇貞昌有魄力的領導，官僚體系帶不太動，找他出氣是不對的，大家都知道蘇貞昌扛多少擔子，就像二戰邱吉爾，即便打勝仗、人民也不領情，但事後還是會想起很多他的好。

立委林楚茵也坦言，執政不可能完美無缺，但行政團隊確實在一次又一次的困難撐了下來，如果連我們都全面否定、昧於事實的批評，論述上只會陷入困境，讓在野黨搶得更多攻擊的角度。

立委林靜儀表示，自2019年初，蘇貞昌上任後，整個政府效率和回應民意準確度都很高，加上疫情因應，這3年值得肯定。

立委劉世芳則認為，從黨外以來，非常敬佩蘇貞昌屢次歷經大風大浪，仍展現大智慧為台灣人民和民生福祉承擔，一路走來始終如一，他的勇氣和魄力，非後輩能及。

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