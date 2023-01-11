游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

▲游淑慧發文聲援高嘉瑜。（圖／翻攝自游淑慧、高嘉瑜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜因頻頻對黨內開砲，被要求開除黨籍，但外界也出現不少聲援他們的聲音。國民黨台北市議員游淑慧11日就於臉書分析民進黨在內湖、南港區的得票數指出，針對港湖區，「是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨」。

游淑慧以「自不量力，看看誰不能沒有誰」為題發文指出，高嘉瑜跟她一樣都認為稅收超徵不是執政成績，而是預算失靈的產生物，結果讓一些不懂選舉、不懂港湖的側翼名嘴大炸鍋，對高嘉瑜指手畫腳、甚至喊出要開除高嘉瑜，她表示，「針對這些自High的人，我只有四個字奉送：自不量力」。

「內湖和南港，是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨」，游淑慧統計了港湖區2018、2020及2022的得票數，非常驚訝的告訴高嘉瑜，「說不定不靠民進黨，妳都能獨立當選」。從得票數來看，2018年議員選舉，民進黨四席議員總票數︰71,478，高嘉瑜得票數34,285，一人佔了47%；2020年立委選舉，高嘉瑜得票數為125,138，除了民進黨2018年的基本盤外，高嘉瑜讓選票又多了53660票，成長了42%；2022年議員選舉，民進黨四席總票數為55,082，沒有了高嘉瑜一人，民進黨的基本盤就比2020年大幅萎縮23%。

游淑慧認為，「少了高嘉瑜，民進黨在港湖的經營就是外強中乾」，議員票數剩55082的民進黨，沒有了高嘉瑜，要靠什麼贏立委？她指出，「票數就是實力，就是每個政治人物說話底氣之所在」，她提到，「所以我們要依民意還是依黨意呢？」，她批評，綠營那些不用選舉、不會選舉的人，還在那自不量力，傻傻分不清，失去民意的民進黨就慢慢等著「衆叛親離」。