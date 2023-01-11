　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

▲▼游淑慧發文聲援高嘉瑜。（圖／翻攝自游淑慧、高嘉瑜臉書）

▲游淑慧發文聲援高嘉瑜。（圖／翻攝自游淑慧、高嘉瑜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜因頻頻對黨內開砲，被要求開除黨籍，但外界也出現不少聲援他們的聲音。國民黨台北市議員游淑慧11日就於臉書分析民進黨在內湖、南港區的得票數指出，針對港湖區，「是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨」。

游淑慧以「自不量力，看看誰不能沒有誰」為題發文指出，高嘉瑜跟她一樣都認為稅收超徵不是執政成績，而是預算失靈的產生物，結果讓一些不懂選舉、不懂港湖的側翼名嘴大炸鍋，對高嘉瑜指手畫腳、甚至喊出要開除高嘉瑜，她表示，「針對這些自High的人，我只有四個字奉送：自不量力」。

「內湖和南港，是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨」，游淑慧統計了港湖區2018、2020及2022的得票數，非常驚訝的告訴高嘉瑜，「說不定不靠民進黨，妳都能獨立當選」。從得票數來看，2018年議員選舉，民進黨四席議員總票數︰71,478，高嘉瑜得票數34,285，一人佔了47%；2020年立委選舉，高嘉瑜得票數為125,138，除了民進黨2018年的基本盤外，高嘉瑜讓選票又多了53660票，成長了42%；2022年議員選舉，民進黨四席總票數為55,082，沒有了高嘉瑜一人，民進黨的基本盤就比2020年大幅萎縮23%。

游淑慧認為，「少了高嘉瑜，民進黨在港湖的經營就是外強中乾」，議員票數剩55082的民進黨，沒有了高嘉瑜，要靠什麼贏立委？她指出，「票數就是實力，就是每個政治人物說話底氣之所在」，她提到，「所以我們要依民意還是依黨意呢？」，她批評，綠營那些不用選舉、不會選舉的人，還在那自不量力，傻傻分不清，失去民意的民進黨就慢慢等著「衆叛親離」。

ET快訊
宋逸民怒揭小甜甜6大罪狀！　「最氣她做1事」才給懲罰
國安基金砸逾350億　暴買台積電7.8萬張
混血女大生驚醒見裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍
快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤　內容曝光
8歲女童腦癌轉移無法進食　阿嬤抱著淚崩！她虛弱安撫：不要哭
快訊／12:42規模4.8地震！　中南部有感
快訊／宋逸民握「3簡訊2錄音」：小甜甜同意就公開
快訊／宋逸民不忍了！還原「白家綺夫婦警局外堵小甜甜」真相
許瑋甯「脫到剩內衣」！　薄紗內褲13萬人看光
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

里長控訴蕭景田行賄卻遭黨中央忽視？　朱立倫：哪位里長沒聽過

為南投打拚！蔡培慧登記立委補選　諷讓林明溱「住豪宅享天倫」

12億棒球場打不了經典賽「登外國媒體」　高虹安：蠻難過的！

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

北北中7年超徵600億　綠議員要求普發現金否則公開道歉

【即時民調 】北市公車站美化調查

游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

基隆公布2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許各行業嶄新突破

林明溱完成立委補選登記　回應簡舒培批評「要罵就讓她罵」

趙少康、張亞中劍指2024　朱立倫：最重要是全黨要團結

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

里長控訴蕭景田行賄卻遭黨中央忽視？　朱立倫：哪位里長沒聽過

為南投打拚！蔡培慧登記立委補選　諷讓林明溱「住豪宅享天倫」

12億棒球場打不了經典賽「登外國媒體」　高虹安：蠻難過的！

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

北北中7年超徵600億　綠議員要求普發現金否則公開道歉

【即時民調 】北市公車站美化調查

游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

基隆公布2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許各行業嶄新突破

林明溱完成立委補選登記　回應簡舒培批評「要罵就讓她罵」

趙少康、張亞中劍指2024　朱立倫：最重要是全黨要團結

小郵差告贏討「消失退休金」　中華郵政提上訴！暫不一體適用

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

三方牽手「為愛發光」！歲末關懷獨居老人　送暖19年不中斷

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

健保個資外洩最新！一人年調閱11萬筆「數量異常」　涉及資料範圍曝

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

結婚要房「是個技術活」　2大招學起來！網紅點名她：是最佳典範

女醫師中肯解析「流水席之亂」　網激賞：公道又精癖

公司加薪每人220元發信「非常對不起」　網一面倒比讚「良心企業」

「Suzuki全新入門休旅」現身！折合新台幣有望60萬有找　明年開賣

政治熱門新聞

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

館長：國民黨被罵會改進　民進黨被罵就罵回去

即／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

王世堅重提周玉蔻「地上爬」　嗆「尊重70歲老太太」

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

「看來是走定了」　他揭蘇貞昌人生劇本嘆：過不了2022這關

陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

更多熱門

相關新聞

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

筆電龍頭廣達舉辦年終尾牙，董事長林百里加碼10個30萬紅包大獎，其中一名得獎者名為「高嘉瑜」，意外與台北是港湖區立委高嘉瑜撞名。立委高嘉瑜11日也於臉書表示，突然一堆人問她中了什麼大獎，原來只是撞名，也讓她笑稱「高嘉瑜」是好名字無誤。

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

王世堅、高嘉瑜被點名開除黨籍　蔡啟芳：11寇不是個個都當官？

王世堅、高嘉瑜被點名開除黨籍　蔡啟芳：11寇不是個個都當官？

傳陳建仁接閣揆　藍委轟「加入民進黨荒腔走板」：絕對強力質詢

傳陳建仁接閣揆　藍委轟「加入民進黨荒腔走板」：絕對強力質詢

傳陳建仁、鄭文燦接正副閣揆　綠委讚最佳組合：有足夠高度跟格局

傳陳建仁、鄭文燦接正副閣揆　綠委讚最佳組合：有足夠高度跟格局

關鍵字：

游淑慧高嘉瑜民進黨南港內湖

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面