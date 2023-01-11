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傳陳建仁接閣揆　藍委轟「加入民進黨荒腔走板」：絕對強力質詢

記者崔至雲／台北報導

內閣改組在即，外傳行政院長蘇貞昌將於11日提出辭呈，閣揆預定由前副總統陳建仁接任，副閣揆則由桃園市前市長鄭文燦接任。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗上午召開記者會表示，陳建仁學術聲望高，但自從加入民進黨後，表現荒腔走板，若當上閣揆，絕對強力質詢，並呼籲全民一起檢視。

▲▼ 國民黨團召開「接閣揆？ 陳院士必須先回答陳院長的問題」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「接閣揆？ 陳院士必須先回答陳院長的問題」記者會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

民進黨九合一選舉大敗，在「責任政治」壓力下黨內檢討聲浪不斷，黨中央在敗選當天請辭後，內閣改組傳聞四起。有黨政高層透露，接棒蘇貞昌的很有可能是前副總統陳建仁，副閣揆則是前桃園市長鄭文燦。考量到預算案還在立院審議期間，蘇貞昌應會等到13日立法院會期全部結束休會後，再行總辭。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行「陳院士必須先回答陳院長的問題」記者會，曾銘宗指出，提名行政院長是總統職權，但是合不合適、他的能力品格、能不能當閣揆，應該要各界檢視，陳建仁學術聲望高，但是進入民進黨完全荒腔走板、罄竹難書。

▲▼ 國民黨團召開「接閣揆？ 陳院士必須先回答陳院長的問題」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

曾銘宗細數陳建仁過往荒腔走板案例，陳建仁輔選民進黨立委鄭運鵬參選桃園市長時，說「天主要幫助鄭運鵬」，把宗教信仰作為輔選工具，陳建仁是政治圈第一人，「有這種誇張事情？」；陳建仁也長期藉聲望和職稱護航高端「亂搞一通」；前新竹市長林智堅出現論文抄襲爭議時，陳建仁也是說要還林智堅清白，「現在要還什麼清白呢？」。

曾銘宗強調，蔡英文要提名陳建仁，國民黨還歡迎之意，但陳建仁若真的接手閣揆，絕對會邀請全民一起來檢視荒腔走板的陳建仁，一定也會在立法院總質詢時強力質詢，檢視陳建仁到底是不是適格的行政院長。

立委李德維也轟，陳建仁為鄭運鵬把天主都搬出來講，「現在是走了一個騙神明的蘇貞昌，又來了假借神明騙人民的嗎？」

李德維指出，陳建仁曾提出勞健保改革策略，主張勞保費每年調高、政府撥補等，請問是否代表此政策要執行？另外台電虧損等能源政策也亟待解決，希望陳建仁要好好思考、並回答大眾。 

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