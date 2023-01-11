張亞中表態參戰2024大選！　陳其邁諷：台灣最不缺總統候選人

▲張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨2024總統大選人選廝殺激烈，孫文學校總校長張亞中今（11）日上午宣布爭取國民黨總統提名，提出4項承諾喊「自己的國家自己救」，並表示上任後第一天即追查蔡英文論文案。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁回應，尊重每一個人，並稱「在台灣最不缺的就是總統候選人」。

張亞中今表態參戰2024總統大選，陳其邁上午出席活動被問及此事回應，「這個尊重他們，尊重每一個人，在台灣最不缺的就是總統候選人」。另外，外傳閣揆下午會異動？他則說，傳聞很多，內閣人事的部分就尊重總統的職權。

▲陳其邁稱，在台灣最不缺的就是總統候選人。（圖／記者賴文萱翻攝）

張亞中拋出4大參選承諾，在當選總統的第一天，就會立刻做到下列人民所期待的4件事，首先是立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國。

第二，忠誠國家認同。食國家俸祿的官員不可欺騙自己的國家認同，所有在職與退休政務官員，包括卸任總統，必須白紙黑字宣誓確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是偷樑換柱、借殼上市的所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則即使退休也將停發退休金。

第三，張亞中要澄清吏治，打擊貪腐敗類，絕不手軟，另編列打鬼基金至少一百億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金，以重建官箴、端正司法。

第四，張亞中期盼保住台灣生機：不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣，不讓外國淘空或弱化我們的「護國神山」。不重蹈烏克蘭的命運，恢復四個月義務役期，強化募兵機制，以有效發揮青年力量，提升國家整體競爭力。