王世堅喊別再霸凌高嘉瑜　陳其邁重申1原則：應基於事實做評論

記者賴文萱／高雄報導

民進黨在九合一大選後三連敗，黨內檢討聲浪四起，最終將矛頭指向多次評論黨內問題的台北市立委高嘉瑜、議員王世堅，王世堅則喊話稱，他跟高嘉瑜都沒有做錯任何事或違反黨綱黨章，「我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今（10）日表示，「任何言論包括黨員反映的意見，本來大家都會有不同的看法，我們都尊重，但希望在發言過程，應該基於事實做評論。」

▲民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對近來黨內互相檢討聲浪，王世堅昨要大家不要霸凌高嘉瑜，陳其邁對此回應，民進黨是一個多元的政黨，任何的言論包括黨員反映的意見，本來大家都會有不同的看法，我們都尊重。但他還是要強調一點，就是黨跟黨團有相關的運作規範、機制，就尊重機制。

另外，陳其邁說，但希望發言的過程，不管任何人都應該基於事實來做評論，這個是一般在進行一些意見評論，或者是黨內彼此有不同意見的時候，應該要採取的通案性原則。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



王世堅9日下午在台北市議會受訪時表示，下一次2024的選舉還有1年多的時間，但民進黨目前處於鞋子穿錯腳的狀態。他認為，這雙鞋除了穿錯腳，裡面還有1、2顆石頭，鞋帶有時也鬆了，這都必須作出調整才能恢復過往的光輝及創黨的精神。

針對開除他和高嘉瑜黨籍一事，王世堅說，黨內有不同的聲音都希望他們站出來，不要躲在背後討論。他直言，過去1450跟側翼網軍聲量大，都沒給他和高嘉瑜說明的機會，且他一路走來，經歷了黨外、民進黨創黨到失意的時期，有著深厚的革命情感，該離開的不是他和高嘉瑜。

▲立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）



最後，王世堅強調，他跟高嘉瑜都沒有違反黨章、黨綱，且高在立法院問政及服務都做很好，「我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。