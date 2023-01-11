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大陸 大陸焦點 特派現場

台2度表態協助陸疫情　馬曉光打臉王必勝「沒收到相關訊息」

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文在2023年新年致辭指出，只要大陸疫情有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，疫情指揮中心指揮官王必勝說，已兩度向中國大陸表達願互助合作意願。陸委會表示，對於實際提供協助，需待陸方回覆。大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）立刻打臉王必勝，「據我瞭解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關訊息。」

馬曉光說，外界都看見疫情發生以來，台灣一些政客利用疫情進行政治操弄，或「以疫謀獨」、或對大陸進行攻擊污蔑，或煽動「反中抗中」。「這些劣跡都將被記在兩岸關係歷史上。」

他進一步強調，大陸疫情防控措施優化調整，形勢可控，醫藥物資供應總體充足。將因應疫情形勢不斷優化調整防控措施，更好的保護人民生命健康。

談到民間交流互助，馬曉光感謝疫情3年來，兩岸相互關懷、守望相助，體現了血濃於水的同胞親情。也忘不了在武漢疫情告急時，很多台灣企業、團體和人士衝破重重阻撓為大陸提供防疫物資。

馬曉光進一步說，台灣民眾也應該忘不了，在台灣試劑短缺、疫苗荒的危急時刻，大陸支持企業和民間組織向台灣同胞捐贈、提供大量疫苗、檢測試劑和急需醫療器具。在大陸疫情防控轉段之後，仍有很多台灣各界人士向我們表達誠摯問候、善意和祝福，在此表示感謝。

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