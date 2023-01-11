美預測2026年兩岸恐爆血戰　國台辦：挑撥兩岸販賣「中國威脅論」

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果顯示，如果解放軍在2026年入侵台灣，將導致中美台和日本軍隊出出現數以千計的血戰，針對外媒或美學術單位多次預測各種武統時間。大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）指出，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感。他也強調，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」

馬曉光說，「對於一些所謂的民調什麼的所謂的研究報告來‌‌不予評論。」美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題和台海局勢，‌‌頻頻推出一些所謂報告，打著學術研究的幌子，幹著精心算計的勾當，‌‌大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團牟利，‌‌挑撥兩岸民眾感情，拉攏盟友搞平台計劃服務，‌‌這些動機和目的都是顯而易見。‌

馬曉光說，「對於這類報告，‌‌我相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。凡事有因必有果。‌‌近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連，人民解放軍的演練‌‌針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告。‌‌」

談到美國出台年度國防授權法案，馬曉光進一步說，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」大陸的做法是阻止台美勾連升級，也是為了維護兩岸和平穩定。

馬曉光指出，「世界上只有中國，台灣是中國人共的，‌‌解決他的問題是中國人自己的事不如外干涉，‌‌任何企圖把台灣中國分裂出去的圖謀都不可以得逞。‌任何人任何事物都不要低估我們遏制台獨分裂，反對外來干涉的‌‌決心和能力。‌」

最後，馬曉光說，期盼新的一年兩岸‌‌關係能夠改善，和平發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸的正常的交流合作能夠盡快恢復，‌‌這是我們衷心的期盼，也是兩岸同胞的共同心聲