解放軍新MV秀軍武肌肉　國台辦：轉告阿里山姑娘台獨才是恐怖情人

▲ 東部戰區新宣傳影片歌詞提到阿里山姑娘 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍近期靠近台海飛行，戰機數量又創下新高。解放軍東區日前發布宣傳影片《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞溫馨但搭配大陸秀軍武的畫面，十分突兀，讓人擔心「阿里山姑娘遇到恐怖情人」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）回應，解放軍演訊是針對台獨和外部分裂勢力，並且強調，「幫我轉告阿里山姑娘，台獨分裂勢力才是他們要擔心的恐怖情人。」

有台媒提問，「解放軍東部戰區1月9日發佈戰訓MV《我的戰鷹繞著寶島飛》，溫情歌詞形容，『我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味。』但畫面搭配戰機、船艦、軍隊、導彈的畫面，如果不打開聲音，誤以為兩岸可能要開戰，擔心阿里山姑娘會不會遇到恐怖情人。」

馬曉光首先再次重申，「（兩岸」要和平、要發展、要交流、要合作，要過好日子，是兩岸同胞的共同心聲，也符合兩岸同胞的共同利益，但台獨分裂勢力和外部干涉勢力不這麼想。」

話鋒一轉，他強調，解放軍開展對台軍事演訓，完全是針對台獨分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞。目的是維護國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益。

他也說，「只要不搞台獨，不支持台獨，沒有什麼可擔心，也不要疑慮。在這裡，幫我轉告阿里山的姑娘，台獨分裂勢力才是他們要擔心的恐怖情人。」

▲ 解放軍新MV只看畫面，以為兩岸要隨時備戰。（圖／翻攝 東部戰區微博）

日前，解放軍東部戰區發布MV，有意塑造溫情氛圍，歌詞提到戰機繞著寶島飛，聽著阿里山姑娘不斷回味。結尾字幕強調『寶島遠離懷抱，易被外賊欺凌，今日長纓護島，伏席驅狼保民。』」

ＭＶ歌曲聽來溫情，但畫面矛盾又突兀，大量穿插解放軍戰車、戰機起飛以及台灣景色，不聽歌曲只看畫面以為要開戰。加上近期解放軍多次靠近台海飛行，引起台灣民眾恐慌。

▲ 東部戰區新宣傳影片歌詞溫馨，畫面大秀軍武肌肉。（圖／翻攝 東部戰區微博）

大陸國台辦今日記會也被多次提問「台海緊張」、「外媒預測可能開戰時間點」等相關問題。馬曉光回應強調，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」

馬曉光說，「美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題和台海局勢，‌‌頻頻推出一些所謂報告，打著學術研究的幌子，幹著精心算計的勾當，‌‌大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團牟利，‌‌挑撥兩岸民眾感情，拉攏盟友搞平台計劃服務，‌‌這些動機和目的都是顯而易見。‌」

馬曉光說，「對於這類報告，‌‌我相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。」

▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）