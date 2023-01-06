鼓勵旅客自備！環保署：7／1起不主動提供「一次用旅宿用品」

▲環保署預告，從7/1起，旅宿與住宿業者不主動提供「一次用旅宿用品」。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

一次用旅宿用品大多使用塑膠材質，為減少塑膠污染環境，環保署今（6日）預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，將限制旅宿業及其他住宿業使用一次用旅宿用品，並從今年7月1日起分二階段實施，第一階段為「不主動提供」，第二階段則是「自備應有價差優惠或提供需求者選購」，並由地方環保局提報實施日期，藉此培養民眾「自備、重複、少用」觀念。

環保署指出，一次用旅宿用品本體、容器或包裝多使用塑膠材質，經使用後廢棄造成資源浪費，為減少塑膠污染環境，聯合國在去年第五屆環境大會154國共同承諾，將在2024年前制定一項具有法律約束力的國際塑膠公約、2030年大幅減少使用一次性塑膠製品。

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為了跟上國際腳步，環保署根據廢棄物清理法第21條授權，訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，內容規定旅宿業（包含觀光旅館業、旅館業及民宿）及其他住宿業（如露營地、休旅車營地等），在今年7月1日起的第一階段，不能在客房內主動提供或客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅在消費者有使用需要時再提供；

環保署表示，第二階段規定，明定業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差至少5%優惠，或在營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購，實施日期則由地方提報環保署核准發布。

至於限制的一次用旅宿用品品項，環保署指出，包括：小於180毫升且一次性包裝之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）以及一次用拖鞋等3類品項。