境外污染物周六伴隨冷氣團南下　環保署：中南部恐達紅色警示

▲境外污染物預計周六伴隨冷氣團南下，環保署提醒中南部恐達紅色警示。（圖／高雄市環保局提供）

記者許敏溶／高雄報導

本周六（7日）中南部注意空品！環保署指出，根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，中國北京到上海地區今（5日）觀測到霾害現象，預測周六清晨起受大陸冷氣團影響，挾帶境外污染物將南下影響台灣空品，預估空品區多為橘色提醒等級，周六午後境外污染物逐漸往南傳輸影響中南部地區，短時間可能達紅色警示，請民眾留意最新空氣品質資訊。

環保署指出，今天觀測到中國北京至上海一帶，PM2.5小時濃度約200至300微克/立方公尺，預估周六凌晨起，隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達55至65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，中南部局部地區短時間將達到紅色警示等級。

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下周日（8日）至下周一（9日）環境風場轉為偏東風，環保署表示，中南部風速弱，且夜間及清晨時段由於氣溫較低、垂直擴散差，污染物易累積於近地面，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級；預計下周二（10日）下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部因位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

環保署提醒，這次境外污染可能有滯留於中南部情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為；環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間影響。