藍軍轟賴清德讓台南成黑金故鄉　議會黨團：深綠鄉親覺丟臉想搬家

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，痛批賴清德縱容學甲爐碴案、太陽光電弊案，讓台南成為黑金黑道故鄉，居然甩鍋給國民黨，忘了民進黨完全執政。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

賴清德要選主席說「國民黨黑，民進黨不能跟著黑」！台南市議會國民黨團書記長蔡育輝痛批賴清德縱容學甲爐碴案、太陽光電弊案，讓台南成為黑金黑道故鄉，居然甩鍋給國民黨，忘了民進黨完全執政，黑道黑金弊案纏身，人民怨聲載道，連深綠鄉親都覺得住在台南很丟臉要搬家。

國民黨團書記長蔡育輝說:「賴清德是民進黨的副總統，要取代蔡英文總統當黨主席，先不談賴清德在台南執政7年，縱容的爐碴案、太陽光電黑金案，光是回顧民進黨完全執政下，高端弊案、桃園運動中心弊案、新竹棒球場弊案、高雄陳菊被監院調查的58件等黑金弊案連連，執政民進黨的黑已超越國民黨，進化到黑化4.0版，民進黨黑到腐爛了，九合一大選人民以選票懲罰民進黨，賴清德居然還沒醒過來，真是德不配位。」

蔡育輝指出，鄉親本來都以身為台南人為榮，現在卻因後壁爐碴、學甲爐碴、太陽光電黑金案、議長選舉賄選案、88槍擊案等黑道黑金弊案接連曝光，現在連深綠的鄉親都說，以作為台南人為恥，想要搬家，爐碴和太陽光電全拜賴清德縱容之賜，賴清德毀了台南，居然敢說，『對黑金深惡痛絕，國民黨黑，民進黨不能跟著黑，國民黨做壞事，民進黨不能做壞事』。

蔡育輝表示，台南爐碴汙染是從後壁爐碴開始，郭再欽因接觸後壁爐碴深知此乃賺取暴利之道，在賴清德市長時代，就在學甲大搞爐碴黑金，南檢指獲利21.6億，太陽光電黑金弊案也是賴清德的太陽光電城計畫產物，全台21縣市，居然全國三分之一太陽光電板都在台南，導致綠蟑螂黑金滿城飛，讓台南成為是黑金故鄉就是賴清德。



蔡育輝說，國民黨團請檢調深入追查，後壁爐碴、學甲爐碴，跟台南縣市合併之後的議長選舉有無對價關係？更請台南市政府詳細說明，為何學甲爐碴至今仍未處理完畢？太陽光電板在台南市的面積多大？地點都在何地？發電量有多少？已完成多少？未完成多少？還將種多少電？陳凱凌跟郭再欽在太陽光電弊案中有何關聯？

蔡育輝指出，國民黨團痛心，賴清德抓戰犯和改革的方向，居然是『國民黨黑，民進黨不能跟著黑，國民黨做壞事，民進黨不能做壞事』，完全甩鍋給國民黨，既然民進黨未來主席賴清德領導的民進黨，仍是囂張、ㄚ霸、不思改過，千錯萬錯都是國民黨的錯，『人民就讓民進黨永遠成為在野黨』。