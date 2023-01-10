應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

▲李艷秋認為，應該把謝龍介也送入立法院。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨繼2022九合一選舉大勝後，原是台北市議員的王鴻薇也成功在立委補選中勝出進入立法院。媒體人李艷秋9日就指出，在野最大的國民黨必須有破釜沉舟的決心，重整立院團隊，回應選民的期待，她提到，講白一些，「國民黨不分區裡該有人退出，把名額讓給謝龍介」，直言國民黨裡「如果不能戰也不願戰，就讓出位子」。

李艷秋解釋，謝龍介這次在「艱困選區」台南市，僅輸民進黨的黃偉哲5%，其實就已看出台南市民對民進黨長期執政有所不滿，以及肯定謝龍介蹲點紮根地方的成績。她提到，而就在選完短短的一個月之內，台南就爆出爐渣案、光電利益案、經發局長貪瀆案、正副議長賄選案，學甲88槍更是震驚社會，到現在抓不到兇手，還有黑道公然把議員「請」上車威脅，警界風紀蕩然，秘書室主任竟然恐嚇取財還衝撞拒捕，每一件都令人瞠目結舌，她認為，「如果現在投票，這個綠到出汁的城市都可能翻盤。」

李艷秋提到，但台南現在連一席在野黨立委都沒有，台南的黑金勾串如此嚴重，理應監督的國民黨議員還涉嫌在議長選舉中收賄跑票，被檢方收押，這期間只有謝龍介一人不斷示警，她坦言，現在謝龍介市長沒選上，議員任期也結束了，沒有戰場的將軍，再剽悍也枉然。

李艷秋指出，謝龍介是國民黨不分區第15名，國民黨不分區當選13人，排在14的是吳敦義，只要前13人中有一位男性退出，第一順位遞補的吳敦義也放棄，國民黨在台南地區就有一位知根知底，能監督可揭弊的悍將。她直言，國民黨不分區在當時提出時就被罵爆，也是造成2020大敗的主因之一，她質疑，哪些人毫無戰力，根本躺平？哪些人號稱代表業界其實根本沒有服務也不被認同？在剛過的九合一大選中有誰認真輔選？她舉例，民眾黨只有4名不分區，卻把戰力發揮到極致，「國民黨的不分區如果不能戰也不願戰，就讓出位子，就當是自己對國民黨的回報吧！」

但李艷秋最後也感嘆，以大家長期對國民黨的了解，這個黨在看到有勝望的時候，絕對不會自我犧牲，某某人的老婆、女兒、朋友，裙帶一堆，沒有人會承認自己尸位素餐，她表示「那就看黨主席的決心囉！」

▲國民黨第十屆不分區立委提名名單。（圖／翻攝自李艷秋臉書，點圖放大）