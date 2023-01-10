再省1千！綠委串連呼籲政府代繳1年農保　曝3大好處「比發6千迅速」

▲民進黨立委呼籲政府代繳一年農民保險。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、陳亭妃、陳秀寳、黃秀芳、林靜儀、黃世杰10日共同舉行記者會，呼籲政府除發放現金外，也可一併代繳一年份農民保險、職災保險保費，讓農民再省1千，陳秀寶、黃世杰也喊話擴大到漁民，讓看天吃飯的農漁民減輕負擔。

鍾佳濱表示，目前農民保險投保人數約96.6萬人，每人每年繳納936元保費，總計約9億元；農民職災保險投保人數約31.5萬人，每年繳納180元，合計約5680萬元。

鍾佳濱指出，若比較主計總處公布的家戶所得，農家平均每戶可支配所得，遠較非農家少了12.5萬元，面對未來的不景氣，若能從去年的稅餘拿出10億元，即可減輕農民每年1000元的保費負擔，且幫農民再省保費一千元有「經費不多」、「手續簡便」、「立即享受」三大好處。

鍾佳濱解釋，代繳農保費用所需經費不多，只要10億元就可以幫助100萬名農民省下一年保費；再來手續簡便，農民不用出門排隊，只要農委會修法就可以撥款到農保基金，程序就完成。最後，只要代繳保費一經確定，農民可以立即享受，口袋馬上多出原本用來繳保費的1千元現金，比發6千更迅速。



郭國文指出，稅收實徵數大於預算數，是因為經濟表現比預測好，但因下滲效果不彰，導致經濟紅利並非「全民共享」，因此財富分配之議題更顯得重要，而農民收入因受天候影響，向來是經濟弱勢族群，應該給予照顧。

郭國文主張，日前協商通過的農保條例，若將超徵的稅金部分用來代繳農民的農保及農職保，除農委會不須要另編列公務預算，更能減輕農民負擔，也符合總統蔡英文所提出照顧弱勢之用途。



黃世杰提出，近年台灣各地受大旱影響，各區都出現停灌休耕措施，影響農民生計甚鉅。趁著去年經濟發展超出預期，導致政府稅收超出預算，便透過這次機會照顧經濟上較為弱勢的農民朋友，運用超徵之稅金代繳農保及農職保，相信能夠替農民朋友們有效減輕負擔。



黃秀芳表示，務農很辛苦，田間工作潛藏職業傷害危機，影響農民正常工作、收入與生活，因此，107年正式開辦農民職業災害保險目的是希望能改善農民生活及健康保障。

黃秀芳呼籲，政府應加強對弱勢的照顧，針對經濟上較弱勢的農民朋友，運用這筆稅收紅利，代繳農民保險以及農民職業災害保險，讓保障不中斷，農民朋友安心過好年。



陳亭妃認為，若要推廣農民職災保險，代繳保費不失為誘因之一。此外，相關單位亦應盡速就津貼價額未隨之調整的部分予以檢討修正，例如喪葬津貼配合調整成農保之2倍（61.2萬元）以符合過去之給付額，藉此強化保障農民權益。



陳秀寳表示，支持全民共享稅收紅利，透過代繳農民保險及農民職災保險的方式加碼照顧農民，但希望也能評估納入漁民。彰化濱海地區靠海維生的漁民很多，希望一同爭取照顧農漁民，不僅過好年也能好過年，才能讓稅收的紅利真正照顧到需要的群眾。



林靜儀表示，必須肯定這次4500億元一部分補勞保、健保基金財務缺口，而若能幫助農民減輕負擔，讓他們直接享受到代繳農民保險、職災保險保費的利益，相信可以照顧到長期以來貢獻台灣最重要糧食來源的農民，期盼行政單位可以考慮，讓農民朋友能一起享用經濟成果。