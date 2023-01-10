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王世堅批林智堅「草包」　蔣萬安籲檢調積極偵辦新竹棒球場

▲▼台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍的前新竹市長林智堅任內斥資12億元改建的新竹市棒球場爭議不斷，同黨台北市議員王世堅9日怒轟林智堅是「草包」，還認為檢調應調查、收押。對此，國民黨籍的台北市長蔣萬安10日呼籲檢調積極偵辦。

蔣萬安10日上午出席台灣燈會周邊商品發表記者會，被問到王世堅罵林智堅「草包」，新竹棒球場是否連民進黨都看不下去？蔣萬安表示，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，也失去了舉辦經典賽熱身賽的機會，他在這裡也呼籲檢調要積極偵辦。

王世堅9日下午在台北市議會受訪，被問到自己與立委高嘉瑜被點名開除黨籍時，先是痛斥「乞丐趕廟公」，還要支持者們「不要愚忠」、別被少數混水摸魚的人騙了；隨即批評起新竹棒球場，認為「誰幹壞事就把誰揪出來，還在那邊秀當時監工照片，那很噁爛，不是嗎？什麼都不懂的一個草包！」

媒體追問，「草包」是不是指林智堅？王世堅直言，「他何止草包！我就是指他（林智堅），他還敢在那邊說三道四什麼？」林智堅稱現在工程還沒驗收，但在12億工程款中，已經讓人領走11億7000萬元，「這已經明顯違法，他是當事人，講這句話應該被檢調調查，甚至要收押了啊！不是嗎？這已經明顯違法！」

王世堅強調，這麼大的金額，要從基層到市府每個科室、市長核准才能發款項出去，這已經是明顯違法，「他（林智堅）憑什麼講高虹安的60萬元？他是12億欸！其他工程還沒有講，就已經是2000倍。如果還有民眾打來罵高嘉瑜、王世堅，要先搞清楚，不要被賣了還幫人家數鈔票好嗎？」

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