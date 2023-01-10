王世堅怒嗆林智堅草包　「成高虹安側翼」新竹市3議員籲開除黨籍

▲新竹市3市議員，怒批王世堅。（圖／翻攝臉書粉專「北區超正。派 我是楊玲宜」）

記者翁子皓／新竹報導

台北市議員王世堅昨（9）日怒轟前新竹市長林智堅是「草包」，還認為檢調應調查、收押。對此，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜今日開記者會，痛批王世堅當高虹安的側翼，一起造謠抹黑林智堅，楊玲宜呼籲黨中央做出黨紀處分開除黨籍。

同黨台北市議員王世堅9日怒轟林智堅是「什麼都不懂的草包」，新竹棒球場一事明顯違法，憑什麼講新竹市長高虹安的60萬元。對此，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜今日開記者會，批評王世堅。

楊玲宜表示，王世堅引用高虹安錯誤的資料，痛批林智堅是「國賊」、「草包」，讓她感到非常遺憾，這樣的發言真的是讓基層、黨內同志看不下去，呼籲黨中央應盡快做出黨紀處分，這樣才是真正的深刻檢討，王世堅身為民眾黨側翼，與高虹安一搭一唱，她相信黨員都對此非常氣憤、反感。

陳建名表示，王世堅當高虹安市府的側翼，攻擊民進黨，這不只是最近的問題，從選舉結束後就發生了，他認為王世堅應該針對問題提出具體的建議，而不是怒轟林智堅，黨內同志不幫忙就算了，甚至還一起造謠抹黑林智堅過去的努力。

劉康彥表示，高虹安無心市政，自己無能又怪同仁，又不相信專業，凡事只想政治操作，他呼籲高不要再消費球場的議題，而是應該要求廠商加速改善球場，把驗收做完，才是高虹安身為市長的責任。