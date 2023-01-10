南韓近65%民眾支持「助美協防台灣」　民調結果連專家也超意外

▲美國智庫學者撰文指出，近65%南韓受訪者表示，若台海爆發衝突，將支持南韓支援美國軍事行動。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

美國智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research）近日發布學者撰文，其中提到南韓媒體與智庫合作的一項民調顯示，有高達64.5%的南韓受訪民眾同意，在美國為台灣可能的緊急情況展開軍事行動時，南韓應該向美軍提供直接或間接支援。學者也表示這項民調結果出乎意料。

位於夏威夷檀香山的美國國防部所屬智庫「井上健－亞太安全研究中心」（Daniel K. Inouye APCSS）教授趙成敏（音譯，Sungmin Cho）撰文指出，美國期盼南韓能在維持區域穩定方面發揮更大作用，而出乎意料的民調結果顯示，多數南韓民眾準備好支持韓國軍隊在保衛台灣方面做出積極貢獻。

首爾「中央日報」與非營利獨立智庫「東亞研究所」（East Asia Institute）去年8月合作進行的民調顯示，僅18%的受訪民眾反對南韓介入台灣可能的緊急情況，有22.5%的南韓受訪者表示支持韓國軍隊參與美軍的聯合軍事行動，另有高達42%的人回答，南韓軍事作用應只限於為美軍提供後方支援。

趙成敏表示，整體而言，有64.5%的南韓受訪民眾同意南韓應該在台灣可能的緊急事態中，為美國軍事行動提供直接或間接的支持。同時，他個人也認為最有可能的情況是間接支援。

趙成敏在文中提到，駐韓美軍司令官、美陸軍四星上將拉卡梅拉（Paul Joseph LaCamera）表示，考慮到韓國軍隊的國際影響力增強，在朝鮮半島以外的同盟合作機會正逐漸浮現。前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）說得更明確，他說，如果台海出現意外，南韓必將發揮支持作用，「我可以想像（韓軍）脫離朝鮮半島之外，以支持任何台灣局勢。」

趙成敏分析，南韓在越戰和伊拉克戰爭中支援美軍，同樣的情況也可能複製到台灣海峽，但軍事介入勢必引發中國報復。此前，中國媒體曾提到南韓是美國東亞同盟體系中「最薄弱的一環」，共軍導彈可以輕易襲擊南韓基地或海軍艦艇，在這種情況下，韓國可能淪為中國殺雞儆猴的「雞」，北韓也可能利用台海局勢，分散美國注意力，加速發展核武和導彈能力。

趙成敏認為，南韓若直接參與作戰很可能同時引發北韓和中國兩條戰線的危機，因此，萬一台海危機爆發，南韓的首要重點應該是阻止北韓侵略，同時為美軍行動提供後方支持，例如允許進入基地、提供彈藥、撤離非戰鬥人員，以及維護武器系統和強化美軍偵察能力等非作戰援助。