日相岸田訪法會馬克宏！強調加強亞太安全　維護「台海和平」

▲日本首相岸田文雄赴法與法國總統馬克宏會面。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄9日展開一連串的外訪行程，第一站就先來到法國，並與總統馬克宏會面，而這也是他上任後首次出訪法國。兩人在總統府愛麗舍宮（Elysée Palace）以晚餐會形式與舉行高峰會談，並在峰會前舉辦共同記者會。岸田強調，法國是在實現「自由且開放的印太平洋」上的重要夥伴，而馬克宏也表示，法國與日本擁有緊密的關係，希望能更進一步構築合作夥伴關係。

岸田文雄抵達法國後，隨即與馬克宏一同造訪目前因失火進行修復作業的巴黎聖母院，並回到愛麗舍宮舉辦日法高峰會談。會議一共進行了2個小時，其中30分鐘是僅留下口譯人員的單獨會談。

雙方在會談中提及對於俄羅斯侵略烏克蘭的應對、聯合國改革以及將中國視為兩國共同課題，共同加強安全保障的合作。同時也共同強調維持台海和平與穩定的重要性，而對於中國透過海上霸權行為，試圖單方面改變南海與東海的現狀，雙方也表示反對。

岸田與馬克宏同時達成共識，將在2023年上半年度舉辦外務、防衛擔當內閣協議（2+2）。

另一方面，岸田文雄10日將啟程前往義大利和總理梅洛尼會面，11日到訪英國與蘇納克會面，12日至加拿大與總理杜魯道見面，13日則會在美國與拜登會面，展開一系列的緊密行程。