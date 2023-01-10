　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」共軍先炸沖繩機場或奪島！　日智庫：日本必捲入戰火

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本智庫直言，一旦台灣有事，沖繩群島將首當其衝。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國前眾議院議長裴洛西2022年8月訪台後，中國大陸發射多枚飛彈作為反擊，其中更首次讓飛彈落入日本專屬經濟區，使得東亞局勢再度陷入緊繃。而日本軍事智庫近日則直言，一旦台灣有事，可能會發生2種情況，使日本首當其衝，沖繩群島更將被捲入戰火，以削減美軍就近支援台灣的軍力。

根據《富士新聞網》報導，隸屬日本防衛省的智庫「防衛研究所」防衛政策研究室長高橋杉雄在《關西電視台》的節目中指出，中國國家主席習近平曾在共產黨大會上表態，不惜使用武力統一台灣。隨後更多度出動共機至台灣周邊，甚至發動軍演以反擊美國成立增加對台巨額軍事支援的新法。

中國2022年首次發射飛彈至日本專屬經濟區，日本同年底重新修訂安保3文件，其中具體寫出，中國的軍事動向令國際社會擔憂，且將面臨有史以來從未有過的最大戰略挑戰，上修了對於中國的警戒層級。

高橋杉雄指出，如果台灣有事，在2種情況下，日本將被迫捲入戰火中。其一，中國在登陸台灣時，勢必會先阻止從南方前來支援的美軍（駐沖繩美軍），因此會先使沖繩周遭列島的機場與港口喪失功能。而中國擁有近2000枚飛彈，屆時不論是自衛隊、美軍或是民間的機場與港口，都將成為中共解放軍的轟炸對象。

其二，如果守備不足，解放軍更有可能直接登陸並奪下沖繩群島，這樣一來，中國能更早一步阻止美軍支援，但卻會使日本被戰火波及。

ET快訊
24歲陸正妹Coser病逝！　最後發文「咳到肺出來了」
張善政半夜衝水廠視察　桃園爆管停水原因找到了
獨／北市明星學校爆爭議！　正取竟變落榜
快訊／小A辣認斷開5年男友！　坦承變性「原因就是對方」
丟丟妹新片「臉全變了」！　鐵粉看傻：別整成塑膠
「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆災情
流水席之亂有假！她眼尖揪「1破綻」太扯：根本總舖師之女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美6歲男童「用媽媽的槍」射殺女老師　她見掏槍想沒收！秒被轟胸

劍指中國！美海軍陸戰隊擬在沖繩設「濱海作戰團」　日方表示歡迎

「台灣有事」共軍先炸沖繩機場或奪島！　日智庫：日本必捲入戰火

美媒：台灣受烏克蘭啟發　加強備戰因應中國持續威脅

巴西國會暴亂逾1500人被捕　總統魯拉怒斥：恐怖份子行為

全美增至16州封禁TikTok　紐澤西、俄亥俄也加入行列

投資人觀望2重點　美股漲跌互見

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

巴西支持者暴動　波索納洛突腹痛送美國佛州醫院治療

印尼近海爆規模7.6強震！　多起大型餘震達規模5.5

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

美6歲男童「用媽媽的槍」射殺女老師　她見掏槍想沒收！秒被轟胸

劍指中國！美海軍陸戰隊擬在沖繩設「濱海作戰團」　日方表示歡迎

「台灣有事」共軍先炸沖繩機場或奪島！　日智庫：日本必捲入戰火

美媒：台灣受烏克蘭啟發　加強備戰因應中國持續威脅

巴西國會暴亂逾1500人被捕　總統魯拉怒斥：恐怖份子行為

全美增至16州封禁TikTok　紐澤西、俄亥俄也加入行列

投資人觀望2重點　美股漲跌互見

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

巴西支持者暴動　波索納洛突腹痛送美國佛州醫院治療

印尼近海爆規模7.6強震！　多起大型餘震達規模5.5

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

24歲大陸女網紅病逝！　最後發文「咳到肺出來了」10天後離世

輔大校花招了「一個月嘿咻次數」　聽話配合男友「像屍體」

C羅是否繼續效力國家隊？　葡萄牙新帥：會接觸所有球員

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

對席丹無禮連姆巴佩都看不下去　法國足協主席終於道歉了

好丟臉？新竹棒球場挖出廢磚吸引美媒關注

柯震東臉破相爆血首發聲！「2句話洩受傷現況」　還原意外：撞上他顴骨

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

印尼爆規模7.6強震！　多起大型餘震達規模5.5

中國間諜王立強投誠　澳洲政府拒庇護恐將遣返

不忍離婚閨蜜太寂寞！她逼尪「三人行」

駐英代表駁金融時報：台灣從不是共產中國一部分

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

日本調降成年年齡首個成人節　340萬人轉大人

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

烏克蘭否認600軍人被俄殲滅　向東部兩要地增援

女樂透中3千萬元　2個月後再中6千萬元

投資人觀望2重點　美股漲跌互見

巴西暴動前總統波索納洛避走美國　眾議員要拜登趕人

巴西暴亂後　波索納洛因腹痛送美國佛州醫院治療

老公甩門喊離婚　人妻氣炸11樓丟狗下去

更多熱門

相關新聞

日本調降成年年齡首個成人節　340萬人轉大人

日本調降成年年齡首個成人節　340萬人轉大人

日本民眾今天過成人節，這是去年4月將成年年齡由20歲調降至18歲後首個成人節，約340萬人轉大人；不過大多數地方自治體（都道府縣市町村）今天仍以20歲新成人為主舉辦成人式。

日美英澳空降演習模擬奪島 　日媒：就是釣魚台

日美英澳空降演習模擬奪島 　日媒：就是釣魚台

南韓今早規模3.7地震　竟與日311地震有關

南韓今早規模3.7地震　竟與日311地震有關

台灣有事日本有事　麻生太郎籲加強防衛力

台灣有事日本有事　麻生太郎籲加強防衛力

老公甩門喊離婚　人妻氣炸11樓丟狗下去

老公甩門喊離婚　人妻氣炸11樓丟狗下去

關鍵字：

日韓要聞軍武要聞

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

當自己家！房客大改造　對比太驚人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

超適合婚姻的三大星座！

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面