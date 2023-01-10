「台灣有事」共軍先炸沖繩機場或奪島！　日智庫：日本必捲入戰火

▲日本智庫直言，一旦台灣有事，沖繩群島將首當其衝。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國前眾議院議長裴洛西2022年8月訪台後，中國大陸發射多枚飛彈作為反擊，其中更首次讓飛彈落入日本專屬經濟區，使得東亞局勢再度陷入緊繃。而日本軍事智庫近日則直言，一旦台灣有事，可能會發生2種情況，使日本首當其衝，沖繩群島更將被捲入戰火，以削減美軍就近支援台灣的軍力。

根據《富士新聞網》報導，隸屬日本防衛省的智庫「防衛研究所」防衛政策研究室長高橋杉雄在《關西電視台》的節目中指出，中國國家主席習近平曾在共產黨大會上表態，不惜使用武力統一台灣。隨後更多度出動共機至台灣周邊，甚至發動軍演以反擊美國成立增加對台巨額軍事支援的新法。

中國2022年首次發射飛彈至日本專屬經濟區，日本同年底重新修訂安保3文件，其中具體寫出，中國的軍事動向令國際社會擔憂，且將面臨有史以來從未有過的最大戰略挑戰，上修了對於中國的警戒層級。

高橋杉雄指出，如果台灣有事，在2種情況下，日本將被迫捲入戰火中。其一，中國在登陸台灣時，勢必會先阻止從南方前來支援的美軍（駐沖繩美軍），因此會先使沖繩周遭列島的機場與港口喪失功能。而中國擁有近2000枚飛彈，屆時不論是自衛隊、美軍或是民間的機場與港口，都將成為中共解放軍的轟炸對象。

其二，如果守備不足，解放軍更有可能直接登陸並奪下沖繩群島，這樣一來，中國能更早一步阻止美軍支援，但卻會使日本被戰火波及。