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社會 社會焦點 保障人權

酒駕上路當街撞警車...高雄天兵駕駛還想逃　警不忍了拔槍逮人

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名41歲黃姓男子8日凌晨4時33分許酒駕上路，結果竟在路上撞上正在執行勤務的警車，他當下沒有下車處理，反而加速逃逸。員警立即鳴笛追上攔停，更拔槍喝令下車，後續依涉嫌公共危險罪逮捕偵訊、移送法辦。

▲▼ 酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警不忍了！拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局五福二路派出所當時正於五福二路與忠孝一路旁執行守望勤務，突然遭到一輛同向白色自小客車撞毀巡邏車左側照後鏡。當下肇事駕駛未下車處理，竟持續由五福路東向西駛離逃逸，巡邏警組隨即鳴笛並於中山一路與五福二路口將其攔停。

▲▼ 酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警不忍了！拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警車遭酒駕男當街撞毀。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警拔槍喝令駕駛下車後，發現該男渾身酒氣，立即對其實施酒精濃度測試，酒測值明顯超過法定標準，隨即依涉嫌公共危險罪逮捕偵訊、移送法辦。

▲▼ 酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警不忍了！拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警不忍了！拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 酒駕男當街撞警車肇逃，高雄警不忍了！拔槍喝令停車逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，41歲肇事駕駛人黃男在五福路某酒吧消費後欲返家休息，認為自己精神狀況尚良好、可正常開車，便酒駕上路，結果路上不僅擦撞正在執行勤務的警車，又疑因酒駕緣故，並未下車處理，反而加速逃逸，這下返家休息不成，還要吃上官司。

新興分局呼籲，民眾如發生交通事故時，應立即通報警方及救護人員到場處理，勿因故離開現場，以免觸犯肇事逃逸、公共危險罪，警方會持續戮力偵辦此類案件，嚇阻肇事逃逸歪風。

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