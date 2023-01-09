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辦流水席還是飯店吵翻！律師曝3種喜宴「印象最深刻」：回家吃泡麵

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲近日婚宴辦流水席、飯店宴席的話題引起討論，有不少名人為此表達意見。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

近日婚宴的流水席、飯店爭議引起廣泛討論，有不少名人為此點評、給出意見。對此，律師林智群出面表示，舉凡參加過的婚禮，通常只會記得「三個最」，分別是最豐盛、最寒酸及最吃不飽，貼文引起了熱烈討論，也有許多粉絲留言抒發個人感想。

林智群提到，通常參加婚宴後，只會記得3個最，分別是最豐盛、最寒酸及最吃不飽。他曾體驗過的「最豐盛婚宴」，是某次在南部參加辦桌宴（戶外搭棚式喜宴），再來則是另一次受邀出席某五星級飯店的婚宴，當時光是開胃菜就6大盤，可口又吃得盡興，後面的菜色則是應有盡有，只能吃到投降、打包回家，「聽說一桌3萬5（十幾年前的價錢）。」

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▲▼餐廳,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲林智群提到，通常吃喜宴會有3種印象深刻的記憶點，分別是最豪華、最寒酸及最吃不飽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

林智群分享，他參加過最寒酸的喜宴，則是某飯店的宴席，該宴席一桌疑似超過上萬元，卻連龍蝦、鮑魚、大蝦、螃蟹等海鮮都沒有，還很難吃，因此出菜到一半，他就直接跑到附近的超商買飯糰果腹。

林智群提到，最吃不飽的經驗，則是某位朋友在五星級飯店的宴席，雖然菜色精緻、好吃，但是採取每人一份的方式供應，加上份量不多，因此吃完回家的第一件事，就是再泡碗泡麵來吃。

貼文曝光後，有內行人出面回應，南部的辦桌期時有「拚場的意味」，有句俗諺叫做「輸人不輸陣」，因此總鋪師準備的菜路較為澎湃，至於飯店的宴席吃不飽，是因為業者們會斤斤計較，也沒有拚場的壓力，一桌多少人就出多少菜，所以才會這樣。

此外，也有網友抒發個人感想，吃完宴席以後，根本不會有人記得新人拍了幾套婚紗、新娘敬酒換了幾套服裝，不過冰品的口味是甜是鹹、品牌是高價還平價，絕對會被討論很久。

 

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