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流水席之亂狂燒「人妻不結了」！新郎妹挨轟雞婆「1原因」不忍了

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婚事告吹了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名準人妻在網上嫌棄流水席，還酸夫家是鄉下人，被網友群起撻伐，爭議延燒數日，未來小姑再度發文，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，雖然很多人都指責她不該插手，但她認為爸爸出了600萬元，卻不知道房子是登記誰的名字，讓她很傻眼，也希望有心人士不要再製造謠言攻擊。

小姑稍早在「匿名2公社」發文，貼出與哥哥的對話紀錄，她先詢問「那她現在是不結了？」哥哥則回應「應該吧」，她自責道歉，哥哥則安慰她「沒關係，別想太多」。

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雖然很多人都怪她，認為婚姻是情侶之間的事，身為小姑的她不應該插手，「但我覺得買房是大事， 我爸爸出了600萬卻不知道房子是登記給誰...這真的說不過去」，今天若是爸爸知情也同意，她絕對不會有意見，「畢竟這件事真不是小事啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲未婚夫透露，女方是85年次的。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

小姑貼出新聞截圖笑問「哥，她不是小妳8歲？而且我記得她家以前不是住嘉義？然後一直罵我們鄉下人」。哥哥則點頭「她是85年次的」，現年26歲，以前住嘉義，大學二年級才跟著家人搬到台北居住。

小姑也提到，這幾天有很多謠言在瘋傳，但很多應該是不實的，「我這無緣的嫂嫂其實也才大我1歲，而且她高中時是唸女校，在這事件中或許她人格上有一點瑕疵，但我還是希望有心人士不要刻意去製造謠言，去做攻擊比較好」。

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