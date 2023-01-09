流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

▲左為男主角，右為準人妻。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

網路近日掀起「流水席之亂」，起因是準人妻嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，事後小姑則怒參戰，兩人接連貼出對話，引發大票網友討論。不過，事後就有網友納悶，那男主角本人的態度呢？「價值觀差異這麼大，雙方要長遠走下去真的不容易。」

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，開頭就寫「給James（指男主角）的建議」，他認為兩人的價值觀差異大，要長遠走下去真的不容易，特別是「Kelly（指準人妻）打從心底就看不起你跟你的家人」，如果不是娶這老婆可以少奮鬥50年，不然何必忍受這人貶低自己家人？

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原PO接續說，就算準人妻長得很漂亮，外表條件能撐多久？男人要找的不只是配偶，更是找孩子的母親，「你確定你要一個這樣的人教你的孩子？每年都有一批適婚年齡的女孩兒們出現，何必將就一個這樣的人？」

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO認為，準人妻為了600萬元、流水席，就把退婚掛在嘴邊要脅，「你還不了解你對她不過就是如此而已？」更何況，準人妻才出國一個月，就把自己包裝成在國外長大，「這種愛慕虛榮的心態未來只會對你有更多需索無度的要求，買什麼房、買什麼車、要不要傭人？」

最後原PO更預言，以後女方不滿意了，還可能找藉口提離婚，「你連住的地方都賠給她了，你剩什麼？」他也勸，「別傻了，你真的娶了她，到時候被她淨身出戶時，你會後悔」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「男主角，真的要聽話，不要跟我一樣，後悔也沒啥屁用」、「男的該醒腦了，這種女的娶回去以後跟家裡的紛爭會不斷，到時左右為難的是你自己」、「這篇文必須推，James快回魂啊啊啊」、「希望男主角可以看得到這建議」、「James的妹妹快截圖這篇給哥哥看，很重要」、「難得有人間清醒的文」。

▲其他網友的看法。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

此外，也有其他網友表示，「講真的，哥哥在各個對話截圖裡面展現的態度是真的好」，若以女性的角度來看，「1.一開始出事時他並沒有馬上認定就是公主a，有幫她說話；2.家裡都知道後把600萬收回，還耐心的哄公主a，提出解決方案；3.公主a出口『你家真噁心』，觸及底線也明顯表達不滿」，換言之，以後若有婆媳問題，男方肯定會站在老婆這邊，但家人被欺負了也會挺身而出，「這種優質良婿才是不怕退婚、不怕沒對象吧！」