「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示

▲「我是艾姬」分享對結婚的看法。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

網路近日掀起「流水席之亂」，而說到結婚，就讓兩性作家「我是艾姬」發文分享看法，「我建議結婚一定要辦個婚禮喜宴」，因為在準備婚禮的過程中，就能知道雙方及其家族成員的三觀，「婚禮只是一下子，婚姻才是一輩子」。

「我是艾姬」在臉書粉專上發文，提到如果不是經濟困難只能公證，最好還是辦婚禮或婚宴，因為在籌備婚禮的階段，其實大多可以揭露新人及其家族成員的三觀；反觀公證結婚，因為相對簡單、省錢，又沒什麼機會發生衝突，反而可能讓問題在婚後才一一浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我是艾姬」自認婚宴當天的她是悍妻，因為男方「第一次」娶媳婦，有很多荒腔走板的地方，讓她一生一次的婚宴很不開心，因此送客後，她就當著雙方家長的面大發飆；不過她也深知，眼前的男人是善良的，對方只是沒把人生最重要的一場演出做好而已。

時間拉回婚前，「我是艾姬」說，傳統習俗只要越多就越累人，她也很看不慣，甚至在結婚前一晚，她接到準新郎的電話，得知女方要買什麼物品，她也是直接拒絕，因為「明天早上就要迎娶你現在才講，要我去哪裡買？」

「我是艾姬」最後也說，她最初給婆家的印象或許是不好惹的媳婦，但婚後她用時間和智慧讓婆家肯定她、珍惜她，「婚禮只是一下子，婚姻才是一輩子」，但如果婚前就因為流水席、飯店宴客鬧得不可開交，也對雙方出的費用斤斤計較，「相信我，這些都是暗示你一件事：快逃啊！！！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，辦了婚禮才知道對方和對方家庭遇到事情時，是堅持什麼樣的態度，不然以後還有更多事要吵呢」、「結婚這過程本就一個考驗，交往只是個開始」、「還沒結婚前會很羨慕，已經結婚後覺得很恐怖」。

本文經「我是艾姬-情癒撩慾系作家」授權引用