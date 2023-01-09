　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他逆風挺新娘「流水席丟臉」衛生差！　未來小姑這舉動超心機

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲網友認為，婚宴辦在飯店比較有儀式感，也比較體面。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

近日網上瘋傳「流水席之亂」，起因是一名準人妻嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，高傲態度讓網友群起開轟，不過有網友逆風挺準人妻，流水席本來就有衛生疑慮，而且面子問題也都是新人在承擔，賓客只是去吃而已，還指責未來小姑咄咄逼人，早就看未來嫂嫂不順眼，只是剛好逮到機會開砲。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，結婚是倆夫妻的事，如果說出錢的最大，才有話語權，「那小姑請問是出了多少錢，講話那麼大聲？」女方一開始就說文章不是她發的，小姑卻咄咄逼人，逼對方講出情緒失控的言論，接著上網公審，明顯是在公報私仇，「就是藉此機會，想搞這個早就看不順眼的外人而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，這件事會受到關注，「不就是一堆南部人平常什麼都比不過台北，趁這個機會出來霸凌一個台北的小女生？」酸女生公主病拜金，「怎麼沒看到有人說，那位軟爛男自己愛收？」

原PO點名「戰流水席菜色好的人」根本搞錯重點，贊成女方的想法，流水席本來就有衛生疑慮，婚禮宴客是辦一個氣派體面，是一種儀式感，讓大家祝福沾喜氣，「吃什麼、吃得飽不飽，是新人們宴客的重點嗎？那是貪小便宜的南部人才會搞錯的重點吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

▲原PO挺女方。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

原PO指出，「為什麼辦在飯店的人一直都是比流水席的多？」如果流水席這麼好，那宴會廳都可以收起來了，「留言一堆流水席讚讚好棒棒的人，以後結婚都要記得辦流水席喔」，賓客只圖自己方便，反正丟臉沒面子的壓力有新人扛，「你們那種不叫參加婚禮耶，那種叫普渡」。

貼文一出，立刻引起許多網友砲轟，「不要假裝第三個人出來發言好嗎」、「你可以跟她結婚，很適合你，三觀也很合」、「親友團嗎？不要出來丟臉，還是你也是去國外一個月長大的」、「都快40歲了還小女生」。也有不少網友猜測，這篇文就準人妻發的，「妳不要以為妳沒打a，我們就認不出妳」、「妳的a呢，怎麼沒打出來，今天留在身上了嗎」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
快訊／富邦悍將教練團　完整陣容公布
快訊／又1人被押！　賄選案情擴大
提前開放領新鈔！　指定ATM一次看
「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示
柯震東破相縫30針！　無人機意外傷勢曝
快訊／蘇伊士運河又卡船！　貨輪滿載擱淺
快訊／兄弟捕手確定轉戰統一獅！　近日投入春訓
病危送台灣！男一醒「狂吼要回中國」　家屬1句話醫哭笑不得

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他逆風挺新娘「流水席丟臉」衛生差！　未來小姑這舉動超心機

院長邀一起回屏東　陳吉仲：我們說好回鄉養豬

「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示

苗栗五穀宮廟頂龍頭「長頭髮　喜鵲築巢啦！廟方：好兆頭不會移除

老饕狂推！10大高檔鐵板燒　第一名是他

性侵防治法修法條文恐「性污名化」！婦團籲再協商、加強影像下架

流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

跟進歐盟建議「檢測大陸班機廢水」　王必勝：還要考慮一下

超商「臨櫃」買咖啡很虧！內行人曝「好康」買法：1年省破6000

《精油抓周》以芳療創造療癒能量　用喜歡的命定氣味專注自我

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

他逆風挺新娘「流水席丟臉」衛生差！　未來小姑這舉動超心機

院長邀一起回屏東　陳吉仲：我們說好回鄉養豬

「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭中肯原因：像流水席就是暗示

苗栗五穀宮廟頂龍頭「長頭髮　喜鵲築巢啦！廟方：好兆頭不會移除

老饕狂推！10大高檔鐵板燒　第一名是他

性侵防治法修法條文恐「性污名化」！婦團籲再協商、加強影像下架

流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

跟進歐盟建議「檢測大陸班機廢水」　王必勝：還要考慮一下

超商「臨櫃」買咖啡很虧！內行人曝「好康」買法：1年省破6000

《精油抓周》以芳療創造療癒能量　用喜歡的命定氣味專注自我

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

江蘇四口滅門血案死者最小17歲　再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

出任不到一年　滙豐台灣董事長陳紹宗請辭！

罐罐太少去告狀！喵「抱地母娘娘」耳邊講悄悄話　媽笑：快下來

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

富邦悍將完整教練團公布！ 郭勇志、蔡建偉、杜正文加入

翻遍家找嘸貓　半小時後手提袋冒出「剛睡醒毛頭」喵一聲：找我？

老公受不了「衣櫃滿還一直買？」　郁方1句神回萬網朝聖：學起來

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

更多熱門

相關新聞

嗆「流水席」剩菜吃廚餘　準新娘錯了！「打包」才是潮流

嗆「流水席」剩菜吃廚餘　準新娘錯了！「打包」才是潮流

流水席南北戰愈演愈烈，準新娘拒辦流水席與男方家庭為婚宴鬧翻，連網友讚流水席多好吃、CP值多高，都被新娘本人回嗆「打包吃剩菜料回家不就等同吃廚餘？」論點瞬間點燃鄉民怒火。事實上，「打包剩食」反而是「淨零減碳愛地球」的一種綠生活態度，也是目前最新的國際趨勢。

「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭公證最慘情況

「結婚一定要辦婚宴！」人妻揭公證最慘情況

流水席男主角態度被讚！他卻預言婚後慘況

流水席男主角態度被讚！他卻預言婚後慘況

律師看流水席之亂　曝「真正可怕」不是她

律師看流水席之亂　曝「真正可怕」不是她

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

關鍵字：

流水席人妻結婚婚宴婚禮匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面