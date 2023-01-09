他逆風挺新娘「流水席丟臉」衛生差！　未來小姑這舉動超心機

▲網友認為，婚宴辦在飯店比較有儀式感，也比較體面。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

近日網上瘋傳「流水席之亂」，起因是一名準人妻嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，高傲態度讓網友群起開轟，不過有網友逆風挺準人妻，流水席本來就有衛生疑慮，而且面子問題也都是新人在承擔，賓客只是去吃而已，還指責未來小姑咄咄逼人，早就看未來嫂嫂不順眼，只是剛好逮到機會開砲。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，結婚是倆夫妻的事，如果說出錢的最大，才有話語權，「那小姑請問是出了多少錢，講話那麼大聲？」女方一開始就說文章不是她發的，小姑卻咄咄逼人，逼對方講出情緒失控的言論，接著上網公審，明顯是在公報私仇，「就是藉此機會，想搞這個早就看不順眼的外人而已」。

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原PO認為，這件事會受到關注，「不就是一堆南部人平常什麼都比不過台北，趁這個機會出來霸凌一個台北的小女生？」酸女生公主病拜金，「怎麼沒看到有人說，那位軟爛男自己愛收？」

原PO點名「戰流水席菜色好的人」根本搞錯重點，贊成女方的想法，流水席本來就有衛生疑慮，婚禮宴客是辦一個氣派體面，是一種儀式感，讓大家祝福沾喜氣，「吃什麼、吃得飽不飽，是新人們宴客的重點嗎？那是貪小便宜的南部人才會搞錯的重點吧」。

▲原PO挺女方。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

原PO指出，「為什麼辦在飯店的人一直都是比流水席的多？」如果流水席這麼好，那宴會廳都可以收起來了，「留言一堆流水席讚讚好棒棒的人，以後結婚都要記得辦流水席喔」，賓客只圖自己方便，反正丟臉沒面子的壓力有新人扛，「你們那種不叫參加婚禮耶，那種叫普渡」。

貼文一出，立刻引起許多網友砲轟，「不要假裝第三個人出來發言好嗎」、「你可以跟她結婚，很適合你，三觀也很合」、「親友團嗎？不要出來丟臉，還是你也是去國外一個月長大的」、「都快40歲了還小女生」。也有不少網友猜測，這篇文就準人妻發的，「妳不要以為妳沒打a，我們就認不出妳」、「妳的a呢，怎麼沒打出來，今天留在身上了嗎」。