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大潤發限定7天春節最終優惠！銅板價好物除舊佈新、滿額送9折券

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發陪消費者除舊佈新，將於1/14~1/20推出限定7天「春節最終回饋」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

為了陪消費者除舊佈新迎接新年，大潤發將於1/14~1/20推出限定7天「春節最終回饋」，單筆消費滿2000元就送9折現金抵用券；另外即日起至1/23，清潔用品單筆消費滿499元就送60元現金抵用券。此外還有多種銅板價好物，以及多款收納盒、收納櫃、清潔用品優惠等，讓大家清爽過年。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

▲▼大潤發推薦各種抱枕，迅速為客廳換上新裝，任4件1288元，平均每件322元。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

大潤發表示，近年因疫情的關係，消費者與「家」的距離更加緊密，也更重視生活美學，適逢農曆年前夕，正是為家裡妝點的好時刻。針對居家換裝，業者提供小技巧為客廳規劃新風格，推出獨賣抱枕共40款，不論是簡約的北歐風、喜氣的中國風，指定抱枕任4件1,288元，平均每件322元(單一不特價)。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

▲附蓋的多款收納盒，尺寸多元可隨意搭配，一個不用100元。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

▲多款收納物優惠，方便消費者整頓家中。

至於臥室的部分，則有多款收納盒，像是可以透過顏色來分類商品，附蓋的簡約收納盒超划算，尺寸多元可隨意搭配，原價129元，現在一個不用100元；女孩的化妝保養品則可用磨砂可堆疊收納盤，更加整齊有質感，原價39元，特價29元。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

▲磨砂可堆疊收納盤，適合收納保養品、化妝品。

不只客廳與臥室，廚房也能增加「新」意，大潤發獨家開賣SITRAM琺瑯鑄鐵鴛鴦鍋，導熱性佳、大容量，各式爐具皆可使用，適合家庭聚餐團圓共享，原價2,390元，特價1,890元。

▲▼大潤發陪伴消費者除舊佈新，推出限定7天春節最終回饋。（圖／業者提供）

▲SITRAM 琺瑯鑄鐵鴛鴦火鍋。

而家庭清潔方面，多款菜瓜布、手套、抹布等清潔工具39元~69元均一價，另推薦潔霜S浴廁清潔劑系列，原價75元，促銷價55元，兩件88元；高樂氏香薰萬用清潔噴劑，薰衣草香/檸檬香 945ml，售價199元，特價159元。

另外，全聯「年終大掃除」在指定日期1/14、1/15、1/20，針對日用品推出單筆每滿1000元，現折100元。還有多款組合優惠商品，像是魔術靈清潔劑噴槍+經濟瓶，原價129元，特價99元；威猛先生強力去霉噴劑瓶裝+補充瓶，原價149元，特價119元；白博士廚房清潔劑，買就送白熊洗碗精等。其他還有加倍潔過碳酸鈉去污粉「買1送1」、領先上市的加倍潔香氛洗衣槽去汙劑等。

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