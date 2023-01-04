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快對身分證！「尾數中1碼、姓名中1字」大潤發送限定福袋

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店全新裝潢，開幕期間姓名有「大、潤、發」任一字或身分證尾數有「1、5」，消費滿額送好康福袋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

大潤發嘉義店全新改裝將於1/5開幕，賣場占地2600坪，除了保有原本多間櫃位外，還加入新品牌進駐，像是三井3C、大樹藥局、FUN BOX，還有全球首間IKEA店中店，標榜「逛一整天也沒問題」；另外開幕活動期間，只要有身分證尾數1、5，或是姓名中任一字有「大、潤、發」，消費滿額就送好康福袋。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

大潤發嘉義店坐落於熱鬧的西區博愛路段，已陪伴在地15年，自去年10月起改裝，經過為期90天「修容」，將於1/5與鄉親再度見面，業者也表示，預估會成為新年新去處。除了可以一次逛到三井3C、大樹藥局、日藥本舖、宜得利家居、IKEA等多種品牌，三間店中店三井3C、大樹藥局、IKEA也可共同在大潤發櫃台結帳，更加便民。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店引進全球首間IKEA店中店。（圖／業者提供）

其中IKEA嘉義店為賣場內的新型態店中店，600空間，可買到8,500項的家飾、家具；而美食區則有21風味館、石二鍋、兩餐、洋城義大利餐廳等，各家於指定日消費就送美食招待券，讓民眾在購物之餘，還有填飽五臟廟的輕鬆空間。

大潤發賣場的亮點區域，還有全新打造「品牌家電區」，網羅各大品牌，像是國際牌、SONY、三星、LG、三菱、大金、飛利浦、惠而浦、日立等，而在三井3C專櫃則有羅技、華碩、雷蛇、宏碁、微軟、PS5、SWITCH等知名品牌，給消費者更多選擇。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲賣場的亮點區域，還有全新打造「品牌家電區」。（圖／業者提供）

「藏酒棧」則擁有威士忌、清酒、紅酒、白酒等齊全的酒品。賣場更採用全新冷凍櫃，不僅更加寬廣明亮，挑選商品也更一目瞭然。

為了回饋鄉親，1/5~1/18大潤發嘉義店每日上午9點、晚上7點推出會員限定每日搶購商品，如台灣高山高麗菜、日本青森蜜富士蘋果、金目鱸魚排、勝大悠活鮮蛋、春風抽取式衛生紙等，近30樣限量商品平均「下殺2折起」。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲▼大潤發嘉義店全新冷凍櫃、美食區。（圖／業者提供）

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

而慶祝開幕日，大潤發也祭出多重優惠，包括1/5來店消費就送沙威隆抗菌濕巾10片/包，共100包；消費滿1299元即送抽取式衛生紙110抽（12包/串），限量100串。而在1/5~1/23期間，單筆消費滿1000元，就可獲得1次抽獎機會，無次數上限，買愈多中獎機率越高，可抽到市價2.5萬的PS同捆組、Panasonic 4K高階顯示器、任天堂Switch黑色主機電續加長版等，總價值將近20萬元的多項好獎。

1/5~1/23大潤發會員當日消費滿1000元（當日可累積，限同會員卡號），只要身分證尾數為「1」或「5」，或是姓名中任一字有「大、潤、發」者，即可領取福袋1個，還有大潤發手工18吋PIZZA優惠券159元（原價299元）1張，兌換須持身分證或健保卡為憑證。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店預計成為新年闔家新去處。（圖／業者提供）

業者也歡迎民眾到大潤發尋寶，1/5~1/18大潤發會員均可參加，只要於賣場空間內找到放6隻吉祥物「發仔」的圖案，拍照並至B1服務台上傳至FB或IG，即可獲得好康福袋1個及葡式蛋塔1顆。

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