全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」！最殺價初一開賣　每店數量曝光

▲全聯兔年福袋當中「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，被眼尖網友發現跟周子瑜同款。（左圖／twitter；右圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

藝人周子瑜每回在機場現身的穿搭，已成為許多媒體和粉絲追隨的時尚指標！如今有網友眼尖發現，全聯今年推出的兔年福袋當中，其中一款「萬國通路24吋細鋁框行李箱」就是周子瑜使用的同款，市價12,800，而春節福袋售價只要4200元，還包含多種好物、14次抽名車大獎機會，全台限量3000個，售完為止。

全聯今年砸下重金，攜手大潤發在實體門市共同販售「兔年福袋」，創紀錄祭出「三頭獎」，推出市值381萬的保時捷「Porsche Taycan」、市值約230萬的特斯拉「TESLA MODEL Y Long Range」、市值215萬的賓士「Mercedes-Benz EQA 250」，三台夢幻電動名車，加起來總價值近830萬。

而福袋總共有三種規格，包括300元的「福利熊兔年生肖福袋」、700元的「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」。福袋將於今年大年初一（1/22）上午9點，在全台全聯1100間實體門市、大潤發20間門市同步販售。

▲全聯兔年福袋當中「萬國通路24吋細鋁框行李箱」跟周子瑜同款，市價12,800元，全聯販售4200元還有多項好康、14次抽名車機會。（圖／業者提供）

其中「萬國通路24吋細鋁框行李箱」被網友眼尖發現跟周子瑜使用同款，該行李箱原市價12,800元，而隨著福袋還有多項好物，像是福利熊兔年紅包袋、萬用記事本、旅遊收納袋、零食、飲料、新春大禮包等，總價值約達14,580元，如今在大年初一福袋開賣只要4200元，還有多達14組抽名車大獎序號。

全聯福袋「萬國通路24吋細鋁框行李箱」全台限量3000個，等於每間門市約2到3個，售完為止。業者也證實，這款可說「買到賺到」，機會相當難得。

另外，家樂福日前也曝光「兔年福袋」，頭獎送出價值43萬元的15天豪華郵輪之旅雙人行，直接去追夢幻極光，二獎也有荷比法10日雙人遊。每袋198元，袋袋有獎，1月22日上午10時起限量開賣，量販店每店限量100個，超市店則採限量販售，每人限購1個。

▲家樂福兔年福袋，頭獎送出夢幻極光之旅。（圖／記者蕭筠攝）