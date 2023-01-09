嘉義老婦安養中心脫逃　警盤查發現有異助返家

▲老婦從康復之家跑出來，被巡邏員警盤查發現有異進行通報。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔分局三和所員警於本(1)月2日9時30分許接獲民眾熱心報案，稱在中埔鄉農會和興辦事處前有一名女性婦人獨自在農會門前來回徘徊許久，且因天候下雨且氣溫嚴寒，故請求警方協助處理，員警立即到場並上前關心，只見該名婦人不斷向員警重複表示自己要去南投找友人，但不知如何前往，員警於對話過程感覺老婦疑似有精神狀況不佳的情形，經使用失蹤人口資料查詢比對，得知該婦人為嘉義市警察局於數日前所通報之許姓失蹤婦人(60歲)。

▲老婦從康復之家跑出來，被巡邏員警盤查發現有異進行通報，家屬相當感謝員警。（圖／中埔分局提供）

婦人居住在嘉義市康復之家中，員警立即聯繫許婦家屬及康復之家聯絡人員尋獲消息，並先行將許婦帶返所安置另提供餐盒及礦泉水供許婦充飢止渴。經康復之家人員到場表示許婦於上(12)月底即從康復之家離開後失聯，眾人心情非常著急，見警方尋獲許婦後，頻頻向警方道謝，讓許婦能團圓過年。

中埔分局呼籲，農曆春節將近，因嘉義民眾高齡人口較多，應避免其單獨外出，對於失智或罹有疾病之長者走失時，應立即報警協尋，另家中如有失智或身心障礙民眾，為免走失，家屬可向戶籍所在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或至嘉義縣一站式便民服務網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。