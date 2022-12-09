　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高山博茶會登場！阿里山公路人車暴增　交通疏導接駁車攻略搶先看

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


2022高山茶都・嘉義博茶會將於12／10日至18日 在嘉義縣中埔鄉金蘭農會分部盛大登場，往年活動都湧入大量人潮，為因應並維護活動期間交通之順暢及場地之安全與秩序，使各項活動順利進行，中埔分局在金蘭農會活動現場臺18線周邊 (富裕路至嘉135線)沿線進行交通疏導管制。

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）


中埔分局提供相關交通管制方式及停車資訊如下:


一、中埔鄉臺18線往阿里山方向(東行)車輛禁止直接左轉進入活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉(東行往阿里山方向)，另臺18線與嘉135線路口禁止迴轉往會場出入口及旁邊停車場。


二、活動停車場規劃在嘉義縣客家文化會館旁，因會場周邊停車場車位有限，主辦單位另規劃於富裕路沿線（臺18線至五路圓環）之臨時停車場供參加活動民眾停車，現場並設有交通接駁車之接駁點可搭乘至活動現場，相關交通接駁車資訊如下:


1.接駁日期：12/10(六)、12/11(日)、12/17(六)、12/18(日)。


2. 接駁點共3處：中埔鄉富裕路上（臺18線至五路圓環）中央分隔島缺口、富裕路國道3號涵洞下及中埔鄉農會金蘭分部大門右側。


3. 以上詳細接駁資訊如交通接駁圖。

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）


中埔分局呼籲，請參加活動民眾行經該路段時配合警察同仁及現場工作人員動線規劃及交通指引，另可事先上網查詢相關交通(停車)資訊。

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會登場，中埔警分局協助交通疏導管制。（圖／中埔分局提供）

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

員林百果山最長溜滑梯要拆了　彰化民眾：我的記憶走入歷史！

全台唯一可輸陸加工水產品　食品董座：平常心做好本分

慈濟人耕耘生命教育「10年逾7千人」　屏檢致贈獎牌表揚

失智長者果菜市場迷航「發抖呆坐河堤」　暖警追監視器尋獲

高山博茶會登場！阿里山公路人車暴增　交通疏導接駁車攻略搶先看

桃城茶樣子高空透明無邊際泳池　酒類優惠瘋世足　　

台東縣衛生局抽驗學校營養午餐129件　全符合規定

讓等待更有「藝」思　屏東14座公車候車亭全新亮相

嘉義市警推動資訊安全管理制度　取得ISO 27001國際資安認證

台灣Panasonic、中油合辦「綠色生活創意賽」　 崑大奪年度最佳學校

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

員林百果山最長溜滑梯要拆了　彰化民眾：我的記憶走入歷史！

全台唯一可輸陸加工水產品　食品董座：平常心做好本分

慈濟人耕耘生命教育「10年逾7千人」　屏檢致贈獎牌表揚

失智長者果菜市場迷航「發抖呆坐河堤」　暖警追監視器尋獲

高山博茶會登場！阿里山公路人車暴增　交通疏導接駁車攻略搶先看

桃城茶樣子高空透明無邊際泳池　酒類優惠瘋世足　　

台東縣衛生局抽驗學校營養午餐129件　全符合規定

讓等待更有「藝」思　屏東14座公車候車亭全新亮相

嘉義市警推動資訊安全管理制度　取得ISO 27001國際資安認證

台灣Panasonic、中油合辦「綠色生活創意賽」　 崑大奪年度最佳學校

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

孟耿如「身心俱疲」勾媽媽網友血淚！親揭和黃子佼婚姻現況

一天掉12°C！下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來　北宜花降雨不斷

男遭毆死丟公墓！家屬悲領大體　見犯案手法...高大成：兇嫌無悔意

Honda分享「重機vs女友」梗圖！4指標慘敗　網友回擊：男友也適用

財神「爺」來了！他神預言「會中大獎」　18歲少年果真爽中3000萬

2022台中國際花毯節開跑！6大花卉特色展區、交通資訊一次看　

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

地方熱門新聞

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

台南市公布第15批酒駕累犯名單

全台唯一可輸陸水產品　食品董座：平常心

張善政免費國中小營養午餐政見　國民黨團幫兌現　

男子攜狗行竊遊戲片遭認出

桃園「水果月曆」發完　網路商城有販售？　

日本群馬縣前橋市拜訪南消七大隊

台中文宣見台鐵梧棲站　研考會已修正

寒假工讀12日、17日搶先招募

金山賣菜嬤李王寶琴獲衛福部貢獻獎

走入歷史！百果山最長溜滑梯要拆了　籲民眾切勿進入

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

紅藍白光亂飛　桃園夜半飄幽浮？

更多熱門

相關新聞

誆騙投資匯款　警方阻詐85萬

誆騙投資匯款　警方阻詐85萬

嘉義縣中埔鄉1名67歲林男，日前在個人手機LINE軟體認識1名自稱在美商證券擔任專員林姓女子，林女向林男謊稱有幾檔穩賺不賠的股票可供林男購買，只要在手機LINE告知要購買即可瞬間成交獲利，之後又佯稱林男已在該證券公司申購股票成功，需要補足股款新台幣85萬元，若違約交割，將循法律途徑凍結全部銀行帳戶強制扣款，另外再假冒一名陳姓律師以LINE手機軟體稱林男已觸法，如再不匯款，將負相關法律責任。

吉林街水門已開　汐止近百警力維持車流順暢

吉林街水門已開　汐止近百警力維持車流順暢

超商偷巧克力蹲路旁　嘴留餘渣手拿包裝紙遭警活逮

超商偷巧克力蹲路旁　嘴留餘渣手拿包裝紙遭警活逮

嘉義中埔警啟動護柿加強熱點作為

嘉義中埔警啟動護柿加強熱點作為

基金二、三路假日交通　基隆警局長慰勉執勤同仁

基金二、三路假日交通　基隆警局長慰勉執勤同仁

關鍵字：

高山博茶會中埔分局交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

快訊／王大陸認愛大馬女神！

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面