老饕狂推！10大高檔鐵板燒　第一名是他

▲犇鐵板燒。（圖／記者黃克翔攝）

記者李芷萱／綜合報導

辛苦了一整年，年底好好犒賞自己一番，卻還不知道吃什麼嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十間高檔鐵板燒，趕快做好筆記，在年末來場最極致的享受，當作送給自己最好的禮物。

TOP3， 紅花鐵板燒

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創立於民國67年紅花鐵板燒據點遍佈全台，位於台北101的旗艦店採用包廂式的用餐方式，讓顧客能有私人空間，適合家人與朋友們聚餐，此外專人的貼心服務也讓網友表示「不愧是老字號的鐵板燒名店，吃完有賓至如歸的感覺」，除了紅花鐵板燒之外，品牌旗下還有小紅花鐵板燒、舞紅花鐵板燒等品牌，不同價位針對不同客群，食材也都很優。

TOP2， 饗宴鐵板燒

饗宴鐵板燒為宜蘭必吃的無菜單高級餐廳，堅持「用在地、用最好」，不少明星和政商名人也都慕名而來。菜單以1/3海鮮、2/3肉類分配，若吃素食也有素食套餐可以選擇，標榜「互動式」鐵板燒的饗宴鐵板燒，也讓網友大讚「師傅口條都很好，肚子滿足，頭腦也有收穫」、「真的吃得出食材的新鮮與用心，每道食材都很用心介紹」，另外，饗宴不提供刷卡服務，若要前往用餐記得帶現金。

▲網友推薦十大鐵板燒。（圖／網路溫度計提供）

TOP1， 犇鐵板燒

犇鐵板燒已拿下六次高檔鐵板燒冠軍，不斷將創新元素注入於鐵板燒料理，研發全世界獨創的烹調手法及醬料，結合產地直送的頂級食材，讓網友超愛，「主廚廚藝精湛又風趣健談，真的超適合一家大小來享用頂級美味的饗宴」、「用餐環境也很讚」。另外「犇鐵板燒‧私廚會所」採完全預約制，會所包廂空間，每場只接待一組客人，讓網友大讚：「真的超有隱私感跟氛圍」、「覺得吃的很安心，服務也很讚」。