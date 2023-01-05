結婚辦流水席丟臉？　南部人揭「3優勢」喊懷念：吃過A5黑毛和牛

▲不少新人會選擇美美的餐廳舉辦婚禮。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

最近一名準人妻不滿夫家要辦流水席，還嫌棄是鄉下人，引發網友咋舌看傻眼。一名南部網友看完文章後表示，已經很久沒有吃過流水席了，雖然沒有華麗的裝潢，但是餐點不會差到哪裡去。對此，不少網表示，雖然以場地來說，流水席不太優，「但是餐點比較好吃，是真的」。

「辦流水能看嗎？」一名準人妻發文抱怨，與男友交往3年準備結婚，殊不知未來公婆想辦一桌9000元的流水席，而她卻希望辦一桌2萬在飯店裡，接著一臉嫌棄直呼「鄉下人是不是很愛辦流水席？一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」文章引發討論。

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一名南部網友就在PTT發文，「結婚吃流水席很不ok嗎？」婚禮辦流水席真的有這麼嚴重嗎？雖然自己是南部人，但已經很久沒有吃過流水席，「至少都會辦在社區活動中心」，而且吃起來也不差，不會輸給飯店，「還是女孩兒一定要很夢幻的婚禮呢？」

▲許多網友大讚流水席的菜色好吃。（圖／翻攝自PTT）



對此，不少內行老饕直呼「流水席才讚」，「我喜歡吃流水席，小時候吃好吃滿，現在還是會懷念阿」、「我結婚餐廳，訂婚流水席，都是一桌8千，流水席菜色比較好」、「朋友跟我說台南辦桌我還專程下去吃」、「流水席的菜通常比較便宜又好吃」、「好不好吃才是重點」、「同學稱讚有加的婚禮，幾乎都是流水席，比的是菜色和吃得飽」、「十幾年前在鄉下中部地區吃過一桌1萬2的流水席，那是我吃過最好吃的美食，至今仍沒有任何食物可以超越它」。

▲流水席菜色就是霸氣又澎派。（圖／翻攝自爆廢公社）



還有網友分享，菜色超狂的流水席，「流水席比台北餐廳高級多了，有看過現場直接烤乳豬的，也有烤全羊跟整隻黑鮪魚現切，跟A5黑毛牛切割秀，有一次還吃到一人發一瓶魚子醬，一整桶的杜老爺冰淇淋」。

有網友指出，對象不同，需求就會不同，「宴客廳難吃但好看」、「看主角是誰啊，新人當然希望自己的婚禮在漂亮有氣氛的地方，賓客就只想吃好的拿滿滿」、「好吃的話，我想吃流水席，但如果我辦婚禮，我也想選餐廳」、「婚禮是要拍美照的，場地不好看不好拍，頭髮捲好大流汗都塌了，餐廳裡吹冷氣，環境舒服多好」、「出席的人想要好吃，結婚的人想要好看」、「流水席好吃，只是很多人覺得面子掛不住」。