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吃肯德基「尖銳異物卡喉狂吐血」！　她控業者冷處理：一輩子拒吃

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基遭爆餐點有異物。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠、林育綾／綜合報導

太誇張！一名女老師在網上發文透露，12月31日跨年夜於肯德基永和中山餐廳用餐，卻意外吃到尖銳異物，接著咳出一灘灘鮮血，告知店家後由該店店長陪同就醫，期間區經理也過來陪同，但女網友指出在醫生表示「找不出可見異物」後，肯德基態度大轉變，直至1月4日才收到「因醫生未查出異物，所以不予受理」回應，讓她痛批「終身拒吃肯德基」。對此，業者也作出最新回應。

▲▼肯德基 速食店 漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲肯德基遭指針對客人反應誤食異物事件態度冷淡。（示意圖／記者屠惠剛攝）

一名女老師在臉書「永和人社團」以「誤食異物，終身拒吃肯德基」發文，透露12月31日中午左右在肯德基永和中山餐廳用餐時，「因吃到尖銳異物卡在咽喉處無法取出，當下衝去洗手檯及廁所內想將異物漱出仍未果，只好想辦法咳出，卻在衛生紙上咳出一灘灘從咽喉正流出的鮮血。」當下也立刻告知店家，隨即由該店店長陪同下就醫處理。

女老師表示檢查過程約4小時，期間肯德基區經理也現身急診室陪同，最後醫生診斷結果為「目前是有看到胃部稍有磨損的狀況，但找不出可見的異物。」因此不敢斷言是否為吃下肯德基商品中的異物而導致胃部磨損受傷，而肯德基知道醫生診斷結果後，態度也大轉變。

她表示回家休養2天時間都未收到業者致電關心，直到1月2日才收到該名區經理以短訊問候，「之後就再也沒消息。」後續再致電肯德基總部詢問誤食異物事件是否有被呈報，也無任何下文，最後在1月4日才收到回電告知：「因醫生未查出異物，所以不予受理。」

女老師透露在醫院待診時已和業者再三強調不是奧客、也不需要精神賠償，「只擔心自己到底在那三口漢堡和一根薯條吞下肚後，喉嚨突然劇痛咳血的原因是什麼，以及肯德基公司對於食安處理的態度。」可是肯德基的反應卻讓她感到氣憤及失望。

「事後的不了了之，讓我及家人心中憤怒難除，我們瞭解在沒有證物保護我們自身安全的狀況下，只能將苦水硬生生的吞下。但仍希望週遭知道這個事件的朋友們能注意食安。對於這樣冷處理的店家，我是不敢再踏進店內做任何的消費了！」貼文一出也引發熱烈討論。

對此，業者稍早作出最新回應表示：「針對顧客於永和中山門市消費一事，肯德基以關懷顧客為最大優先考量，於第一時間由專人協助全程陪同就醫。後續我們也持續關心，並與其保持聯繫表達關切。」

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