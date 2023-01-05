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「撈麵甩到臉上」海底撈店員裝沒看到！熟客列5點怒：服務變差了

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO跨年當天到海底撈用餐。（示意圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖火鍋店「海底撈」以待客貼心、服務周到著稱，不過近來有網友跨年到店用餐，卻遇到不愉快的用餐經驗，點餐過程中明明友人還在點餐，店員卻一直想拿走平板，撈麵表演時，還甩到朋友的臉，店員卻裝作沒看到，還給人一種非常不耐煩的感覺，此次用餐讓原PO很失望。

女網友在Dcard上發文，「原來海底撈現在不是吃服務了嗎？」日前到店用餐的體驗，讓她猛搖頭，點餐過程中好友還在看菜單，店員卻一直想要拿走點餐的平板，「一開始的用餐心情就很糟糕」。後來撈麵表演，師傅甚至還把麵條甩到朋友臉上，「很大一聲，我們都傻眼得互看」，但店員卻沒有任何反應，沒有道歉也沒有詢問是否要更換新的一份。

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店員放置餐點時也很大力，補水時也只說了一句「幫你補水喔」，就直接伸手拿水杯，原PO還差點被揮到。原PO表示，店員給人一種不耐煩的感覺，請店員多給一支夾子時，對方居然嘆了一大口氣，往上看了一下天花板之後才回「好」。

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO對於海底撈的服務很失望。（示意圖／記者黃士原攝）

原PO坦言，一直都覺得海底撈的服務態度很優良，同間店也回訪不少次，但這一次用餐體驗真的很差，「差到讓人很生氣」。事後她在粉專提出問題，店經理已經聯繫她了，「第一次遇到這種情況才分享一下，相信大部分店員都相當用心在工作上，沒有要刁難的意思，只是此次經驗真的覺得偏誇張，但完全屬實沒有造假亂講」。

貼文一出，掀起網友討論，「早就不是了，沒服務，又貴又不好吃」、「我那天吃也覺得服務員一直跟我們搶平板，我們要慶生所以有提早拿蛋糕去冰，然後慶生的當下蛋糕在冰箱」、「我遇到的都態度超好」、「重服務的店家，不管多忙都要做到該有的服務，提供服務是他們工作範圍之一」、「海底撈沒很好吃，如果還沒服務的話，可以不用去了」。

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