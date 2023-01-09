林智群再戰PTT！「被1星洗版」刪光光了　他全部截圖：再找幾個告

▲林智群先前開戰PTT。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

記者曾筠淇／綜合報導

日前網紅律師林智群為新竹棒球場一事開嗆「PTT根本是廢物集中地」，結果發現自己的法律事務所被洗評價，於是決定開告，要讓這些人「背著官司過年吧」。稍早他也發文表示，PTT一堆人亂洗1星，結果被Google認定濫用刪光了，但他仍要這些人對自己的行為負責。

林智群日前開嗆「PTT根本是廢物集中地！」結果沒多久後，就發現他的法律事務所Google評價被洗，於是又發文表示，「PTT一堆廢物又跑去亂留評價，這年頭誰找律師是看Google評價的？笑死！」並Hashtag「說你們廢物還不承認！」

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接著，林智群抓出給1星評價的網友表示，對方不是他的客戶，還捏造客戶經驗，「已經做完筆錄了！」後來更在留言處「繼續開獎」，前後加起來，有10人被告。

▲Goolge把評價刪光了。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師（klaw））

稍早，林智群發文表示，PTT上有一堆人洗1星評價，「洗版幾百個」，不過，Google認定濫用，現在已經全部刪光光了，「Google認證濫用評價制度」。

不過，林智群也在留言處表示，即便評價被刪光，「那10個網友還是要對自己行為負責，我們慢慢來」。還有網友拋問，「有來得及把那1顆星的全部截圖備份嗎？那些都是林律師的財源耶！」林智群則回應，「全部都截圖了，哪天心血來潮，再找幾個人出來告一波」。

▲林智群法律事務所現在的評價是3.6顆星。（圖／翻攝自Google評論）

貼文底下，也有其他網友表示，「遲來的正義」、「還你公道」、「很正常，之前我去洗東奧的紙箱床飯店5星評價，也是被刪光」、「我有幫補血唷」。實際查看林智群的法律事務所Google評價，目前平均為3.6顆星，評論的排序依據選擇「最新」後，2天前還有一則1星評價，再來就是兩個禮拜前的評價了。