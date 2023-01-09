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《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

記者曾筠淇／綜合報導

《炎上王世堅》7日晚間落幕，「炎上大將軍」博恩火力全開，狂噹現場來賓，不過事後卻有些網友認為，博恩演出的部分內容根本是人身攻擊，應該向王世堅道歉。對此，就有網友挖出售票網站下的備註，替博恩平反。

▲▼《炎上王世堅》。（圖／薩泰爾娛樂提供）

▲《炎上王世堅》。（圖／薩泰爾娛樂提供）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「所以博恩為什麼要道歉」為題發文，提到臉書上有部分網友覺得官方應該道歉，但實際上，《炎上》的表演形式本來就是如此，官方事先提醒過了，且當事人事後也沒說什麼，結果卻一堆人要求博恩道歉。

原PO也貼出售票網站的備註，如下：

►演出期間不排除被水潑濕的可能性，VVIP圓桌特區觀眾請自備雨具／雨衣。

►本演出無尺度限制，禁止16歲以下觀眾入場。家長如對內容有疑慮，敬請自行調適。

►本演出包含粗鄙低俗、成人內容、政治不正確，以及其他重口味笑話，敬請道德標準高尚之民眾不要參與。

►所有參與者都知情且同意互罵，請觀眾不要代替他們被冒犯。

▲▼ 。（圖／翻攝自售票官網）

▲官網寫了4項備註。（圖／翻攝自售票網站）

因此，原PO就認為，既然不能接受就不要去看，怎麼會沒辦法接受卻去看，然後再來要求道歉？就像去玩鬼屋前，也會有很多警語提醒，總不能進去以後再要求園方道歉吧？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看roast然後說這個酸太兇不行」、「反正博恩是肯定不會因為這件事道歉」、「炎上為什麼要道歉？但是我覺得他難笑」、「都re過800次，本人早就知道會說什麼了，脫口秀本來就這樣，有對味你就繼續花錢去享受，不合胃口就別再去花錢買罪受」、「當事人不是沒意見嗎，啊其他人到底是在幫忙喊米粉湯很燙幹嘛啦」。

但也有些網友表示，「講偷情還好啊，講頭髮也還好，講人長相醜就比較超過了」、「重點不是冒犯，是冒犯又不好笑」、「剛剛看了一下片段，在講人家頭髮少、長得醜，真的蠻難笑的」。

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