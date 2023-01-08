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王世堅《炎上》脫稿演出變質詢台！他再點名1人表現超炸：屌打全部

記者施怡妏／綜合報導

薩泰爾娛樂經典現場喜劇《炎上BURN》系列第二季主題《炎上王世堅》，邀請到王世堅政壇上的宿敵前台北市長柯文哲參戰，一名鐵粉看完整場表演大讚「史上最好看」，不少參加的觀眾也狂點頭，直呼「超猛」；還有人分享心得，點名前國民黨台南市長候選人謝龍介，表現最優秀，「屌打台上所有人」。

有網友在PTT發文，「今天炎上是不是很屌？」剛看完表演內心很很澎湃，身為鐵粉的他，整個系列每集都有看，「但《炎上王世堅》是不是史上最好看？」貼文一出，許多人點頭，「現場參加了，真的超屌超好笑」、「在電影院配爆米花很歡樂，笑爛」、「謝龍介超炸，世堅表情也是好好笑」、「王世堅跳水真的笑死」、「唯一買現場的一場炎上，覺得超值得」、「五集裡面最強的啊」、「謝龍介超有爆點」。

▲▼ 柯文哲登《炎上 王世堅》，和舊愛王世堅擦出火花。（圖／薩泰爾娛樂提供）

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▲王世堅台下反應曝光。（圖／薩泰爾娛樂提供）

另外，還有網友分享無雷心得整段表現最強的就是謝龍介，講話的語氣、台風、節奏掌握、跟群眾互動能力，屌打台上所有真喜劇演員，「基本上來說，龍介仙就是稍微收斂一點的豬哥亮，只要你聽得懂台語，龍介仙那一段真的是很神」。

第二名則是柯文哲，雖然段落比較短，但是整段一氣呵成，「像是融會貫通連珠砲一口氣嗆完，然後就高歌離席」。第三名則是王世堅，「他整場都是笑點，因為他真的感覺完全狀況外」，鏡頭狂特寫，王世堅被噹後臉尬笑到僵掉的模樣，「後來感覺是脫稿演出，唯一一個把場子變質詢台的男人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友大讚「謝龍介表現超好」。（圖／翻攝自PTT、翻攝自謝龍介FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自謝龍介FB）

再來就是吳崢，他指出，雖然上台表現普通，但是「終於有存在感了」，只要沒有哏都會嗆吳崢，整場根本都是箭靶，「甚至都懷疑他是不是不該來比較好，是不是沒想過會這麼慘，根本被霸凌，但後來箭太多了，他也變成一直笑笑的，反而開始給人有夠大方的感覺了，甚至為他感到同情」。

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