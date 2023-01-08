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PTT館黑名人「大B哥」遭連罵3個月　怒提告求償3萬！被駁回理由曝

▲台中司法大廈包含台中地方法院與台中地檢署。 。（圖／ETtoday資料照）

▲PTT知名的「大B哥」提告求償被駁回。（資料照／記者李忠憲攝）

記者劉人豪／台中報導

過往時常在PTT八卦板爆料「館長」陳之漢的知名館黑、暱稱「大B哥」的鍾姓男子，不滿林姓男子長期在八卦板對他言語霸凌，並辱罵「全家死光光、狗兒子、廢物、低能兒」等，提告求償3萬元。法官認為，PTT無法得知該帳號使用人之真實身分，客觀上不足以使鍾男在社會上所受之個人評價受有貶損，台中地方法院判免賠。

鍾男為PTT八卦板名人，帳號B開頭所以暱稱為「大B哥」，過往經常發文批評網紅「館長」陳之漢。

鍾男指出，林男於2021年3月至6月間，在PTT八卦板長期對他言語霸凌，並刊登「全家死光光、狗兒子、廢物、沒雞雞、低能兒」等極具侮辱性文字。鍾男說，PTT平均在線人數5萬人，且註冊帳號必須填寫真實姓名年籍等資料，他也有上PTT名人榜，姓名年籍因此公開，所以PTT帳號和現實世界沒有差異。

鍾男先提出妨礙名譽後，台中地檢署認定不構成妨害名譽，且經台灣高等檢察署台中檢察分署駁回再議，鍾男改提起民事損害賠償之訴求償3萬元。

林男稱，PTT是匿名的平台，他根本不知道代號是誰，也沒有人知道鍾男是誰，沒有所謂觀其代號就知道特定人之顯著程度，另外鍾男在PTT開了很多分身帳號，被版主和帳號部抓到懲處，現實和網路世界並不相同，現實無法有很多分身，在警詢時也說不認識鍾男、並沒有針對鍾男，在客觀上也沒有人知道鍾男是誰，鍾男在現實的名譽並沒有受到侵害等語。

法官審酌，PTT顯示帳號暱稱並留言文字，單就鍾男帳號無法得知該帳號使用人真實身分，縱使林男留言訊息與回應內容針對鍾男，但內容均未具體指出鍾男姓名，單從使用者帳號及暱稱，客觀上不足以使鍾男在社會上所受之個人評價受有貶損，駁回鍾男的3萬元求償。可上訴。

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