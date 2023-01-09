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這點贏日本？台灣路上「1種店」到處都是　一票自豪：選擇超多

▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣到處可見早餐店。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

聊到最喜歡的國家，不少台灣人一定秒回日本，而當地確實好玩、好吃的很多，但1現象卻讓一些人直呼遺憾，認為台灣贏了。有網友表示，他看到一個日本YouTuber日前說，對日本早餐的印象就是在家吃飯，可他去過幾次，發現還是有早上就開的餐廳，便問卦「日本真的沒有早餐店的文化？」引發熱論。

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）發文，說他看到一個日本YTR在1個月前的影片說，「對日本早餐的印象，是在家吃米（飯）、味噌湯、鮭魚等等」，也就是在日劇中常看到的畫面。原PO想了想，「其實去日本少少幾次，還是有看到日本有早上開的餐廳，種類也不少哇」，納悶日本真的沒有早餐店的文化嗎？

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▲▼早餐,蛋餅,荷包蛋（圖／記者劉維榛攝）

▲台灣早餐店的選擇很多。（示意圖／記者劉維榛攝）

看到貼文後，就有人也表示，「我早餐去松屋也是有人在吃啊」、「自己搜尋喫茶店，早餐時段一堆人」、「很多賣吐司等早餐的咖啡店。」但不少網友認為，在早餐店的方面，確實是台灣大勝，「（日本）有早餐店啊！你有那個錢每天吃嗎」、「台灣早餐店選擇真多，少數我去日本覺得遺憾的點」、「台灣早餐味道都一樣？米糕、花生湯油條、控肉飯、牛肉湯、豆漿燒餅、大腸麵線、蛋餅蘿蔔糕、麻醬麵、扁食湯……這些味道會一樣？」

不過，有人想到台式早餐就猛搖頭，「日本吃得很健康啊！台灣早餐店就組合肉+反式脂肪+化學咖啡or奶茶」、「台灣早餐根本是健康殺手，一堆澱粉跟反式脂肪」、「台灣只是店多，味道都嘛一樣。」還有網友分析，這跟職場文化有關係，「台灣早餐店是做外帶去公司吃為主，日本上班族不可能做這種事」、「日本文化不太能接受在公司吃早餐，要馬先吃完再出門，要馬在坐在車上吃完。」

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