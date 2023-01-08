吳怡農輸了！「四叉貓1個月前」神預言被翻出：跟我合照就會落選





▲四叉貓貼出與吳怡農的合照。（圖／翻攝自劉宇FB）

記者施怡妏／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）今日舉行立委補選，本次共有民進黨吳怡農、國民黨王鴻薇與無黨籍蕭赫麟3位候選人角逐，開票後王鴻薇與吳怡農陷入拉鋸戰，下午5點20分許，王鴻薇自行宣布當選立委。就有網友翻出網紅「四叉貓」劉宇去年12月的貼文，「我跟誰合照，誰就選不上」，而照片上的人就是吳怡農。

四叉貓2022年12月3日在臉書發文，當時九合一大選剛結束，一堆人說「我跟誰合照，那個人就會落選」，為了驗證這句話是否為真，他在文中放上與吳怡農的合照，「只好再拿出舊照來放著，準備下個月驗證」。

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當時貼文發出後，不少網友在底下驚呼「突然替怡農感到擔心」，「放過農農吧」、「你舉牌那次，吳怡農不是就落選了嗎」、「我們懷念農農」、「你不要害農農」。

▲網友朝聖留言。（圖／翻攝自劉宇FB）

今日開票結束，王鴻薇票數穩定領先吳怡農，最後共獲60519票當選，吳怡農則以54739票敗選。王鴻薇除了感謝選民支持，更表示這個結果可讓台北市長蔣萬安無後顧之憂，並認為對藍營來說是一劑強心針。

許多網友回到該篇貼文底下朝聖，「朝聖落選保證」、「神串留名」、「立旗成功」、「先知是你」、「朝聖神秘力量先知」、「朝聖戰將，又成功一次」。