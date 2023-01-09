《灌籃高手》再掀熱潮！遊客擠爆「聖地」平交道　當地居民怒了

記者張方瑀／綜合報導

經典漫畫《灌籃高手》全新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》去年12月在日本上映，目前票房已經突破67億日圓。隨著灌籃高手的人氣飆漲，漫畫中的場景也吸引眾多粉絲朝聖，其中更不乏國際遊客，但也因此引發一連串問題，包含闖平交道、干擾交通，甚至是亂丟垃圾，讓當地居民感到相當憤怒。

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／CFP）



根據日媒《FNNプライムオンライン》報導，日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道，因漫畫《灌籃高手》場景而成為全球觀光客熱愛前往的地點之一。隨著動畫版上映，整個日本又再度掀起灌籃高手熱潮，加上日本力推國內旅遊、國際旅客回歸，鎌倉市再度成為海內外劇迷朝聖地。

不過，大量的遊客也引發當地混亂，就有居民憤怒表示，人們為了拍照會直接站在馬路中間，就連車子按喇叭要通過，也常常被無視，甚至有人會闖入平交道，就是要還原漫畫中的畫面。

當地居民也說，除了遊客擾亂交通以外，很多駕駛也會直接把車停在路肩上，搖下車窗就直接拍照，或是隨意停在路邊擋到他人通行，多次發生人車險些相撞的情形。目前鎌倉市已出動警察在現場站崗維持秩序。

在新冠疫情爆發之前，此景點每年可吸引近2000萬名觀光客，現在隨著入境限制放寬，也有許多海外粉絲前來朝聖，所以警察更手持「中、英、日」三語的警告標語，呼籲民眾不要站在馬路中間。