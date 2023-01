美國地球觀測衛星重返大氣層　南韓警告：中午恐將墜毀朝鮮半島

▲美國人工衛星ERBS的部分殘骸很可能於9日中午墜落在韓半島。(圖/南韓科學技術情報通信部)

記者羅翊宬/編譯

南韓科學技術情報通信部今(9)日上午7時發佈警報,指出美國地球觀測衛星「ERBS」的部分殘骸將於中午12時20分至下午1時20分之間墜落在韓半島(朝鮮半島)附近,當局立刻召集宇宙危險對策本部,緊急應對任何突發狀況,呼籲民眾出門時務必多加留意。仁川、金浦機場則於該時段暫時停止飛機起飛。

根據《韓聯社》,美國地球觀測衛星「ERBS」重達2450公斤,1984年10月5日從挑戰者號太空梭發射後,觀測並分析地球熱輻射分佈,目前處於退役墜落中的狀態。

韓國天文研究院9日上午4時分析衛星軌道,ERBS非常有可能於9日中午12時20分至下午1時20分(台灣時間上午11時20分至中午12時20分)墜落,韓半島被涵蓋在墜落可能範圍之內,屆時該枚衛星在進入地球大氣層後會因摩擦生熱燃燒,部份殘骸則廣泛墜落在地球各處。

南韓科學技術情報通信已於9日上午11時30分透過手機簡訊警告民眾,美國人工衛星ERBS的部份殘骸可能墜落在韓半島附近,要求在該時間段外出的民眾注意安全。

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.



The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4