屏東4煞「認錯人」闖屋亂棒痛毆　倒楣移工無辜遭爆頭慘死

▲范姓越南籍移工在租屋處睡覺，被認錯人的惡煞給活活打死。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

屏東縣高樹鄉一名范姓越籍移工6日遭人圍毆致死，警方在台中市、高雄市先後逮獲4嫌，訊後依殺人罪嫌送辦。據了解，林姓犯嫌等人疑因於小吃部結帳時，誤以為外籍移工在說他們壞話，進而尾隨進入移工住處，亂棍打死范男，然而被打死的范男當時根本沒有到小吃部，卻無辜受牽連，含冤而死。

▲里港警分局逮獲高樹鄉外籍移工遭毆打致死案嫌犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，林嫌等4人在小吃部遭移工指指點點，以為對方在說他們壞話，憤怒之下，跟蹤移工到租屋處，持鈍器闖入，準備報復。但那些在小吃部的移工，下車後發現遭人跟蹤，以為是移民官上門，立即逃跑。而在住處睡覺的范男，其實根本沒有去小吃部，結果遭闖入的林嫌等人誤認，被亂棒爆頭慘死。

案發後，里港警分局會同刑警大隊成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，經擴大調查，鎖定犯案車輛，於7日晚間前往高雄查緝，卻發現犯嫌一路變裝更換交通工具逃往台中，專案小組迅速聯合高雄市政府警察局旗山分局及三民一分局、台中市政府警察局刑警大隊霧峰分局及清水分局共同合作，於台中拘提林嫌等2名到案，於高雄拘提2名王姓犯嫌到案，訊後依殺人罪嫌送辦。