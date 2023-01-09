「趁你睡要你命」！不滿被多次騷擾　苗栗思覺失調女一刀殺了他

▲罹患思覺失調症的女子，趁街友睡覺，一刀殺害。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

患有思覺失調症的苗栗黃姓女子，不滿徐姓街友多次騷擾她，2021年8月晚間，先買了水果刀後，再趁半夜到徐男平日休息的土地公廟，趁著徐男睡覺，一刀刺入他的左胸，殺死徐男。一二審均將黃女判刑12年，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，黃女因不滿徐男多次騷擾及偷竊水果刀等原因，於2021年8月11日晚間8點多，先到大賣場購買了一把水果刀。並在凌晨近3點左右，騎機車到苗栗市某土地公廟附近，找尋徐男未果，隨即離去。過了1個多小時，黃女再度騎車返回，發現徐男這時已經躺臥在土地公廟旁的沙發上睡覺，黃女隨即上前，朝徐男左胸堂刺入一刀，徐男大聲哀號，黃女則帶刀跳上機車逃逸。

黃女騎到附近的另一間廟宇，並下車清洗水果刀，過了半小時後，黃女又騎機車返回土地公廟，並下車徒步前往察看徐男是否死亡，而後離去。整個過程都被監視器拍下，徐男坐在沙發上，血流滿地，直到上午8點多，才被路人發現報警，徐男送醫後因心臟和左肺受創，引起左側氣血胸、左肺塌陷，因此大量失血而死亡；警方則循線逮捕黃姓女子。

黃女到案後坦承不諱，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，將黃女送精神鑑定，發現她「患有思覺失調症約8年，主要的症狀為聽幻覺及視幻覺，雖有接受治療，但出院後服藥不規則，迄今已有4、5年未接受治療，目前聽幻覺及視幻覺持續存在，目前其智商為81，有認知能力退化的現象。」

法院因此認定她「因思覺失調症致其依其辨識而行為之能力，顯著減低，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。」一二審法院最後均將黃女判刑12年，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴，全案定讞。