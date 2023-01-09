　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「趁你睡要你命」！不滿被多次騷擾　苗栗思覺失調女一刀殺了他

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲罹患思覺失調症的女子，趁街友睡覺，一刀殺害。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

患有思覺失調症的苗栗黃姓女子，不滿徐姓街友多次騷擾她，2021年8月晚間，先買了水果刀後，再趁半夜到徐男平日休息的土地公廟，趁著徐男睡覺，一刀刺入他的左胸，殺死徐男。一二審均將黃女判刑12年，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，黃女因不滿徐男多次騷擾及偷竊水果刀等原因，於2021年8月11日晚間8點多，先到大賣場購買了一把水果刀。並在凌晨近3點左右，騎機車到苗栗市某土地公廟附近，找尋徐男未果，隨即離去。過了1個多小時，黃女再度騎車返回，發現徐男這時已經躺臥在土地公廟旁的沙發上睡覺，黃女隨即上前，朝徐男左胸堂刺入一刀，徐男大聲哀號，黃女則帶刀跳上機車逃逸。

黃女騎到附近的另一間廟宇，並下車清洗水果刀，過了半小時後，黃女又騎機車返回土地公廟，並下車徒步前往察看徐男是否死亡，而後離去。整個過程都被監視器拍下，徐男坐在沙發上，血流滿地，直到上午8點多，才被路人發現報警，徐男送醫後因心臟和左肺受創，引起左側氣血胸、左肺塌陷，因此大量失血而死亡；警方則循線逮捕黃姓女子。

黃女到案後坦承不諱，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，將黃女送精神鑑定，發現她「患有思覺失調症約8年，主要的症狀為聽幻覺及視幻覺，雖有接受治療，但出院後服藥不規則，迄今已有4、5年未接受治療，目前聽幻覺及視幻覺持續存在，目前其智商為81，有認知能力退化的現象。」

法院因此認定她「因思覺失調症致其依其辨識而行為之能力，顯著減低，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。」一二審法院最後均將黃女判刑12年，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴，全案定讞。　

ET快訊
綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅」　陳其邁說話了
快訊／柯震東被炸傷濺血　拍戲全中斷
八卦山大佛鷹架拆了！　民眾驚呼：變年輕
律師揪準人妻EQ有問題！　流水席之亂「真正可怕」不是她
快訊／桃園1家3人一氧化碳中毒！　14歲兒不治
創校逾60年　北市私立女校要停招了
快訊／柯震東被無人機炸傷！　臉部嚴重破相
南韓20層「停車塔」大火！　燒成巨型火柱畫面曝
快訊／丟丟妹穿「超短上衣」出庭！　親吐離婚進度
全台120間門市！　傑昇通信宣布全部加薪12％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化市公寓火警！她返家衝5樓火場遭攔阻　頻問：會不會被處罰？

瑞芳女騎士橫越路口擦撞客運　再撞聯結車遭拋飛！驚悚影片曝

快訊／中壢民宅一家3口一氧化碳中毒！14歲兒送醫不治

山林開放後民眾登山意願高　空勤直升機山難救援連3年逾150次

找長腿辣妹荷官發牌　北市信義區撲克協會假交流真豪賭

再開調解庭！丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

選後查賄！彰化「這村」200多人接通知...齊聚后天宮發誓清白　

台中唯一！這分局「清源專案2.0」　警民合作破案最高領5千

北美館派遣工遭欠勞退金　僱主罰不怕！法官判撤罰理由曝

乘客懷疑繞路爆捶　運將頭破血流繼續開「不要再打了，危險！」

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

彰化市公寓火警！她返家衝5樓火場遭攔阻　頻問：會不會被處罰？

瑞芳女騎士橫越路口擦撞客運　再撞聯結車遭拋飛！驚悚影片曝

快訊／中壢民宅一家3口一氧化碳中毒！14歲兒送醫不治

山林開放後民眾登山意願高　空勤直升機山難救援連3年逾150次

找長腿辣妹荷官發牌　北市信義區撲克協會假交流真豪賭

再開調解庭！丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

選後查賄！彰化「這村」200多人接通知...齊聚后天宮發誓清白　

台中唯一！這分局「清源專案2.0」　警民合作破案最高領5千

北美館派遣工遭欠勞退金　僱主罰不怕！法官判撤罰理由曝

乘客懷疑繞路爆捶　運將頭破血流繼續開「不要再打了，危險！」

林智群再戰PTT！「被1星洗版」刪光光了　他全部截圖：再找幾個告

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！力讚2優點　男星傻眼：會油油的

國民球鞋爭霸戰！「捷運同鞋會」改踩這雙　網笑：西門町超多

陽明總經理嘆2023獲利看不準　斷言「沒辦法比去年好」

太陽從龍頭變老八！本季「沒布克」僅拿2勝　保羅也爆臀傷

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

丁學文／中國就算打開大門　也難喚回外移中的供應鏈

陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

巴西版「國會動亂」已300人被捕！總統盧拉急奔現場　各國齊聲譴責

「最關心居住正義的時力選得最慘」　他嘆：誰希望剛買的房子下跌

社會熱門新聞

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

三重警打錯人竟求償8千　分局回應了

屏東路邊聚賭！阿公阿嬤見警「嚇到彈起來」畫面曝

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

高雄烤鴨釣蝦場開3個月就倒　無良老闆訊息曝光

即／新北突騎士自摔　「主動脈剝離」搶救中

快訊／高雄工地意外！男工人踩空掉落慘死

快訊／國8往國1「2大車追撞」　出口封閉

屏東4煞「認錯人」亂棒痛毆　移工遭爆頭慘死

高雄工人「墜30m電梯井」亡　勞工局回應了

北市熱炒店命案！藥頭遭6人圍毆奪刀反擊刺死1人

更多熱門

相關新聞

波索納洛支持者闖入國會　巴西當局出動部隊平亂

波索納洛支持者闖入國會　巴西當局出動部隊平亂

數以百計的巴西前總統波索納洛支持者今天突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。

以為移工指指點點...屏東4煞竟尾隨痛毆奪命

以為移工指指點點...屏東4煞竟尾隨痛毆奪命

即／屏東移工遭爆頭亡偵破！4男女被逮

即／屏東移工遭爆頭亡偵破！4男女被逮

騙女大生按摩　宿舍管理員藉機性侵

騙女大生按摩　宿舍管理員藉機性侵

不法炒股　高院恐沒收朱國榮6公司

不法炒股　高院恐沒收朱國榮6公司

關鍵字：

法律人權街友思覺失調殺人騷擾三審最高法院判刑

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面