北市熱炒店命案！藥頭遭6人圍毆奪刀反擊　刺穿心臟1人身亡

▲基隆林姓藥頭到中山區串燒店慶生，遭仇家伏擊，他奪刀反刺對方。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

1月8日凌晨1時許，台北市中山區長安東路一段熱炒店發生兩幫來自基隆、新北金山的黑幫成員持刀械鬥毆案，轄區警方啟動快打部隊到場處理，並在現場擴大搜索、最終逮捕動刀殺人林姓犯嫌，林嫌遭警員盤查時一度謊稱只是路過，但實際上他因遭到多名黑衣人攻擊，奮勇搶下刀械後反擊造成對方陣營黃男（20歲）全身多處刀傷，經送醫後宣告不治，警員在他車內起出刀械4把、疑似一粒眠毒品1包上百公克。

轄區中山警方調查，林嫌隸屬基隆市的角頭成員與金山區的黑幫成員黃男，日前在基隆市凱悅KTV不明原因發生衝突，雙方在場大打出手，今天凌晨，林男與其他4名友人偕女友在長安東路「夜問」串燒餐廳內慶生，期間林男女友在臉書打卡，結果造成行蹤外洩。

林男等一行人用餐完後打算離去，遭從新北市金山趕來的黃男等6人持棍棒刀械圍堵攻擊，林男遭攻擊慌亂奪刀，反擊過程卻一刀刺入黃男左胸，造成黃男心臟直接遭貫穿，雖經警消人員緊急經送往馬偕醫院，仍於凌晨02時23分宣告不治，林男還冷靜在旁觀察，面對警方盤查詢問他臉上刀傷，他還輕鬆辯稱「就自己跌劃到」，警方機警戳破他謊言，並在他車上搜出刀械毒品。

林嫌（21歲）到案後坦承因涉及鬥毆殺人，但辯稱是對方尋仇持刀棍上門圍毆，警詢後案將林男依觸犯殺人、毒品防制條例等罪移送台北地檢署偵辦，先動手卻喪生的黃男陣營其餘6人，將依觸犯聚眾鬥毆、妨害秩序罪嫌移送。

轄區中山警方呼籲：遇有糾紛案件，應理性處理，絕不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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