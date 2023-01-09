　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共深夜宣布軍演！　洪孟楷嘆「再2個禮拜過年」：為何挑現在？

▲▼國民黨立法院黨團召開「『綠能』什麼都能，5萬資本額＋一張桌，在搞什麼飛機？」記者會 副書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

共軍東部戰區發言人施毅昨深夜23時發布「解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」；國軍今（9）早隨即公布57架次共機、4艘次共艦在台灣周邊海空域活動。國民黨立委暨文傳會主委洪孟楷對此質疑，「再2個禮拜就要過年了，為何要在這個時間點進行軍演？」要求中國大陸絕對不要惡意挑釁，不要想用任何武力、暴力強迫台灣人民接受任何條件。

洪孟楷表示，中國大陸絕對不要惡意挑釁，大家無法接受任何政府國家侵犯台灣中華民國的和平。他強調，再2個禮拜就要過年了，按照東方的習俗都是希望過個好年，「為何要在這個時間點進行軍演？」

洪孟楷說，無論中共的目的為何，都會讓生活在台灣這塊土地上的所有民眾覺得反感，大家也絕對不接受。他表示，站在捍衛中華民國的立場，相信國軍有能力捍衛國家，更呼籲各方都要克制，不要對台灣有過激動作。

至於中共一方面發動軍演，一方面又重開兩岸小三通客運，是否為和戰兩手策略？洪孟楷表示，不管是否為和戰兩手策略，台灣人民永遠無法接受「戰」的部份，不容許任何侵犯，因此還是呼籲各方克制，不要想用任何武力、暴力強迫台灣人民接受任何條件。

ET快訊
綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅」　陳其邁說話了
快訊／柯震東被炸傷濺血　拍戲全中斷
八卦山大佛鷹架拆了！　民眾驚呼：變年輕
律師揪準人妻EQ有問題！　流水席之亂「真正可怕」不是她
快訊／桃園1家3人一氧化碳中毒！　14歲兒不治
創校逾60年　北市私立女校要停招了
快訊／柯震東被無人機炸傷！　臉部嚴重破相
南韓20層「停車塔」大火！　燒成巨型火柱畫面曝
快訊／丟丟妹穿「超短上衣」出庭！　親吐離婚進度
全台120間門市！　傑昇通信宣布全部加薪12％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「最關心居住正義的時力選得最慘」　他嘆：誰希望剛買的房子下跌

綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅黨籍」　陳其邁說話了

苗博雅批超徵210億　柯文哲反嗆「民進黨側翼」：為何假裝社民黨

柯文哲訪基隆　謝國樑談升格：北市智慧城市經驗是最好的借鏡

蔣萬安上任喊鋪106條馬路　柯文哲：我卸任前編的預算

「共軍莫須有指控！不理性挑釁」　國防部：已嚴重破壞台海和平

向王世堅示愛「2024票投給我」　柯文哲：博君一笑、笑笑就好

吸收高嘉瑜增一席港湖立委？　柯文哲：想太多！她對民進黨忠心

陸入境旅客陽性率近2成　蘇貞昌下令：滾動檢討入境管制措施

解放軍又軍演！吳斯懷要國人不恐慌　籲「中共別給台灣施壓」

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

「最關心居住正義的時力選得最慘」　他嘆：誰希望剛買的房子下跌

綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅黨籍」　陳其邁說話了

苗博雅批超徵210億　柯文哲反嗆「民進黨側翼」：為何假裝社民黨

柯文哲訪基隆　謝國樑談升格：北市智慧城市經驗是最好的借鏡

蔣萬安上任喊鋪106條馬路　柯文哲：我卸任前編的預算

「共軍莫須有指控！不理性挑釁」　國防部：已嚴重破壞台海和平

向王世堅示愛「2024票投給我」　柯文哲：博君一笑、笑笑就好

吸收高嘉瑜增一席港湖立委？　柯文哲：想太多！她對民進黨忠心

陸入境旅客陽性率近2成　蘇貞昌下令：滾動檢討入境管制措施

解放軍又軍演！吳斯懷要國人不恐慌　籲「中共別給台灣施壓」

「古巴飛彈」才剛入選經典賽　今傳右腳受傷賽季報銷

丟丟妹老公曝「心情已調整」　真的不知離婚原因...庭後快閃

林智群再戰PTT！「被1星洗版」刪光光了　他全部截圖：再找幾個告

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！力讚2優點　男星傻眼：會油油的

國民球鞋爭霸戰！「捷運同鞋會」改踩這雙　網笑：西門町超多

陽明總經理嘆2023獲利看不準　斷言「沒辦法比去年好」

太陽從龍頭變老八！本季「沒布克」僅拿2勝　保羅也爆臀傷

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

丁學文／中國就算打開大門　也難喚回外移中的供應鏈

陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

政治熱門新聞

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

吳怡農「一個人武林」吞敗...關鍵在這區

王世堅嗆林智堅：不懂就閉嘴　建商背景被挖出

吳怡農吞敗！綠大老讚三輸條件創佳績

蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

擊敗吳怡農！王鴻薇立委補選勝出

吳怡農敗選　深夜臉書突發文

王鴻薇議員、立委選戰都贏了　補助款最多可拿逾258萬

一張圖看懂北市立委補選！王鴻薇這區小輸

高嘉瑜喊「吾日三省吾身」　黨團相親相愛

快訊／中共突軍演　擾台共機57架次、共艦4艘次

林智堅親自監工畫面曝！媒體人：以為在外拍

吳怡農「逆風選」小輸5780票　她分析：下次王鴻薇未必能連任

王鴻薇勝選　地方人士：藍營要角可仿效

更多熱門

相關新聞

進立院當戰神！　王鴻薇嗆質詢蘇貞昌「題目太多了」

進立院當戰神！　王鴻薇嗆質詢蘇貞昌「題目太多了」

台北市第三選區立委補選昨落幕，國民黨候選人王鴻薇險勝民進黨對手吳怡農當選；被問到進立法院後最想質詢誰，王鴻薇今（9）日受訪回應，未來勢必質詢行政院長蘇貞昌，更強調口袋「題目太多」，此外也鎖定國安局長陳明通、經濟部、NCC等單位，更將追查稅金使用透明度。

《平均地權》明拚三讀　立院將表決大戰

《平均地權》明拚三讀　立院將表決大戰

「最累的一次選舉」　王鴻薇甜曝老公看開票緊張

「最累的一次選舉」　王鴻薇甜曝老公看開票緊張

今提還稅於民條例草案！　國民黨團：拚「年前發萬元現金」

今提還稅於民條例草案！　國民黨團：拚「年前發萬元現金」

2024拚政黨輪替！　王鴻薇：郭台銘、柯文哲都可納民調

2024拚政黨輪替！　王鴻薇：郭台銘、柯文哲都可納民調

關鍵字：

國民黨中共解放軍洪孟楷

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面