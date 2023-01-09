中共深夜宣布軍演！　洪孟楷嘆「再2個禮拜過年」：為何挑現在？

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

共軍東部戰區發言人施毅昨深夜23時發布「解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」；國軍今（9）早隨即公布57架次共機、4艘次共艦在台灣周邊海空域活動。國民黨立委暨文傳會主委洪孟楷對此質疑，「再2個禮拜就要過年了，為何要在這個時間點進行軍演？」要求中國大陸絕對不要惡意挑釁，不要想用任何武力、暴力強迫台灣人民接受任何條件。

洪孟楷表示，中國大陸絕對不要惡意挑釁，大家無法接受任何政府國家侵犯台灣中華民國的和平。他強調，再2個禮拜就要過年了，按照東方的習俗都是希望過個好年，「為何要在這個時間點進行軍演？」

洪孟楷說，無論中共的目的為何，都會讓生活在台灣這塊土地上的所有民眾覺得反感，大家也絕對不接受。他表示，站在捍衛中華民國的立場，相信國軍有能力捍衛國家，更呼籲各方都要克制，不要對台灣有過激動作。

至於中共一方面發動軍演，一方面又重開兩岸小三通客運，是否為和戰兩手策略？洪孟楷表示，不管是否為和戰兩手策略，台灣人民永遠無法接受「戰」的部份，不容許任何侵犯，因此還是呼籲各方克制，不要想用任何武力、暴力強迫台灣人民接受任何條件。