今提還稅於民條例草案！　國民黨團：拚「年前發萬元現金」

▲國民黨團召開「年前『還稅於民』 蔡政府不會 國民黨教你」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌日前宣布普發現金6000元，國民黨立法院黨團於今（9）日提出「稅收超徵特別條例」草案，主張單獨立法，在年前發放現金1萬元。國民黨團書記長李德維表示，「民進黨不會，國民黨的借你抄！」國民黨今天就會發文給立法院長游錫堃，要求盡速召開朝野協商。

國民黨團提案指出，有鑑於蔡政府執政7年多以來，超徵稅收已經達到1兆2千億元，111年度預估可能超徵達4500億元以上，政府連年超收鉅額稅收應兼顧全民民生需求，還稅於民。為儘速發放現金每人1萬元於全民，擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團希望延會到19日完成相關程序，並在過年前發放現金1萬元。國民黨首席副書記長謝衣鳯則說，本草案共有8條條文，主管機關為國家發展委員會，符合主管機關所定領取人資格者，政府得依本條例規定發放全體國民現金1萬元；個人自政府領取之現金，免納所得稅。現金發放之相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定；謝指出，本條例辦理發放現金所需經費以特別預算方式編列，不受預算法第23條之限制，其年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定之限制。

國民黨立委賴士葆表示，「民進黨你不會可以抄國民黨團的，沒有關係，好的東西不怕你抄！」只要延會，所有的法定程序都可以做完，問題在於政府要不要，而不是讓行政院長蘇貞昌延遲自己下台的時間，讓自己在院長的寶座上多留幾天，希望蔡英文和蘇貞昌從善如流，聽見人民的聲音。

對此，立法院長游錫堃受訪時則表示，站在國會角度一定會盡最大努力，也希望越早領到越好。